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В России разбился истребитель МиГ-31: детали

26 апреля 2023 18:10
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В России разбился истребитель МиГ-31: детали
Момент падения истребителя МиГ-31 в Мурманской области. Фото: скриншот с видео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В среду, 26 апреля, в Мурманской области (Россия) разбился самолет МиГ-31. Известно, что пилоты успели катапультироваться.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

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Что известно

Авария произошла в районе Мончегорска в Мурманской области. Известно, что военный самолет МиГ-31 потерпел крушение в Мурманской области из-за возгорания, предварительно он упал в озеро, подтверждают силовые структуры.

Пилоты, катапультировавшиеся с разбившегося МИГ-31 при приземлении зацепились за ветки деревьев. В настоящее время спасатели отправились на их поиски.

В российском Минобороны заявили, что МиГ-31 выполнял учебный полет. Истребитель упал в безлюдном месте.

Напомним, что ночью, 26 апреля, на Урале произошел масштабный пожар — огонь охватил более 90 зданий. Под завалами спасатели обнаружили одного погибшего.

Впоследствии стало известно, что в результате пожара в поселке Сосьва Свердловской области РФ сгорело более 100 жилых домов. Сам пожар начался на местной пилораме и из-за сильного ветра быстро перекинулся на соседние здания.

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