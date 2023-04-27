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Рядом с АЭС в Курской области заметили беспилотник

27 апреля 2023 18:21
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Рядом с АЭС в Курской области заметили беспилотник
Курская атомная электростанция. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Вчера, 26 апреля, в российском городе Курчатове заметили беспилотный летательный аппарат рядом с Курской АЭС. Россияне заявили, что это якобы был украинский дрон.

Об этом сообщают росСМИ.

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Россияне пишут, что "прилет" отбила система ПВО.

"По нашей информации, система противовоздушной обороны в районе крупнейшей в регионе атомной электростанции сработала 26 апреля около 23 часов. Параллельно по всей территории Брянской области сработал сигнал тревоги", — говорится в сообщении.

По информации росСМИ, атака якобы была совершена с помощью беспилотного летательного аппарата. Россияне заявляют, что он был запущен с территории Сумской области.

Пострадавших и разрушений нет.

Напомним, в российской Москве сегодня, 27 апреля, вспыхнул большой пожар. Возгорание произошло в жилом комплексе "Виктория Парк", на котором еще ведется строительство возле Кутузовского проспекта.

Также мы писали, в среду, 26 апреля, в Мурманской области (Россия) разбился самолет МиГ-31. Известно, что пилоты успели катапультироваться.

Добавим, в подмосковном Красногорске 10 апреля загорелся склад со вторсырьем пластика. Площадь пожара составила 1,4 тысячи квадратных метров.

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