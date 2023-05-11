Губернатор Брянской области заявил о массовой атаке дронов на регион

Руководитель Брянской области Российской Федерации Александр Богомаз. Фото: росСМИ

В пограничной с Украиной Брянской области беспилотники совершили две атаки за сутки. После административного здания в Стародубе пострадала нефтебаза в Клинце.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале губернатор Брянской области России Александр Богомаз.

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Стародуб

В ночь с 10 на 11 мая, по словам Александра Богомаза, беспилотник нанес удар по одному из административных зданий в городе Стародуб Брянской области.

Богомаз сразу же обвинил в атаке Украину.

В результате обстрела админздания в Стародубе, по словам губернатора, никто не пострадал.

Нефтебаза

Уже днем Богомаз сообщил об очередном беспилотнике на территории Брянской области.

На этот раз "украинский дрон" якобы атаковал нефтебазу АО "Брянскнефтепродукт" ПАО НК "Роснефть" в городе Клинце.

"В результате сброса боеприпаса частично повреждена бетонная основа и цистерна для хранения нефтепродуктов", — подчеркнул губернатор Брянской области.

Напомним, что вчера, 10 мая, российские чиновники и пропагандисты заявляли об атаках дронов в Воронежской и Курской областях.