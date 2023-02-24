Бєлгородського губернатора забрали до лікарні з "отруєнням" після обстрілів

Російські ЗМІ запевнюють, що небезпеки для життя градоначальника нема

Губернатора Бєлгородської області В’ячеслава Гладкова госпіталізовано з "харчовим отруєнням".

Про це повідомляє російські телеграм-канали.

Згідно з повідомленням, стан Гладкова оцінюється як "середнього ступеню важкості", загроза життю відсутня.

Нагадаємо, вранці 23 лютого, у Бєлгородській області сталася чергова "бавовна": у Валуйському міському окрузі впав російський бомбардувальник Су-24. Пілоту вдалося катапультуватися, однак згодом він загинув від отриманих травм.

Днем раніше, 22 лютого Гладков заявляв, що південь Бєлгородської області нібито був обстріляний ЗСУ: зокрема, снаряди влучили у торговельний центр у Шебекіно, після чого розпочалася пожежа.

Нагадаємо також, що в росії дуже переживають, що Україна може вторгнутися у невизнане Придністров’я: відповідна заява була опублікована пресслужбою міноборони рф вранці у четвер, 23 лютого. У заяві йдеться, що для цього українське командування нібито планує перевдягти у російську військову форму "націоналістичне формування "Азов".

ФОТО: t.me/vvgladkov/.