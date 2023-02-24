Бєлгородського губернатора забрали до лікарні з "отруєнням" після обстрілів

Губернатора Бєлгородської області госпіталізували з проблемами зі шлунком після "бавовни"
Губернатора Бєлгородської області В’ячеслава Гладкова госпіталізовано з "харчовим отруєнням".
Про це повідомляє російські телеграм-канали.
-
Поліція Київщини та український гурт презентували зворушливий кліп до роковин війни
-
На Херсонщині російські пропагандисти знімають відео про "звірства ЗСУ", — Маляр
-
Роздавав інтернет терористам "днр": СБУ викрила інтернет-провайдера, який співпрацював з рф
-
Імпорт електроенергії поступово зменшується: в Укренерго дали позитивний прогноз щодо світла
-
Чи ожила Бородянка: що відбудували в селищі за рік
-
З'явився рецепт захисту прикордоння від російських обстрілів
-
Будинок Русова в приватних руках: Одеса програла суд з Тарпоном
-
Кінокомпанії почали роботу над фільмами з франшизи "Володар перснів": чого чекати
-
У матчі ПСВ проти Севільї вболівальник вибіг на поле і побився з голкіпером
-
Сьогодні Польща відправить в Україну танки Leopard 2, — Bloomberg
Згідно з повідомленням, стан Гладкова оцінюється як "середнього ступеню важкості", загроза життю відсутня.
Нагадаємо, вранці 23 лютого, у Бєлгородській області сталася чергова "бавовна": у Валуйському міському окрузі впав російський бомбардувальник Су-24. Пілоту вдалося катапультуватися, однак згодом він загинув від отриманих травм.
Днем раніше, 22 лютого Гладков заявляв, що південь Бєлгородської області нібито був обстріляний ЗСУ: зокрема, снаряди влучили у торговельний центр у Шебекіно, після чого розпочалася пожежа.
Нагадаємо також, що в росії дуже переживають, що Україна може вторгнутися у невизнане Придністров’я: відповідна заява була опублікована пресслужбою міноборони рф вранці у четвер, 23 лютого. У заяві йдеться, що для цього українське командування нібито планує перевдягти у російську військову форму "націоналістичне формування "Азов".
ФОТО: t.me/vvgladkov/.