Белгородского губернатора забрали в больницу с "отравлением" после обстрелов

Губернатора Белгородской области госпитализировали с проблемами с желудком после "бавовны"
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков госпитализирован с "пищевым отравлением".
Об этом сообщают российские телеграммы-каналы.
-
Голкипер "Шахтер" стал автором уникального достижения в Лиге Европы: о чем речь
-
Готовы преодолевать трудности: в Гвардии наступления показали, как тренируют своих бойцов
-
В Украине ухудшаются погодные условия: ГСЧС предупредила украинцев
-
Под прицелом российских снайперов: Дмитрий Комаров побывал на границе Украины с рф
-
"Вместе мы едины": Чарльз III обратился к украинцам в годовщину полномасштабного вторжения рф
-
"ПТН ПНХ!": в Одессе погасили новую марку от Укрпочты
-
В Офисе президента отреагировали на "формулу мира" от Китая
-
Украина одержала серьезную дипломатическую победу: подробности сенсационного голосования в ООН
-
Гитарист группы ABBA поддержал украинцев у здания парламента Швеции
-
Цены закупок для армии будут публиковать в Prozorro: Рада приняла законопроект
Согласно сообщению, состояние Гладкова оценивается как "средней степени тяжести", угроза жизни отсутствует.
Напомним, утром 23 февраля в Белгородской области произошла очередная "бавовна": в Валуйском городском округе упал российский бомбардировщик Су-24. Пилоту удалось катапультироваться, однако впоследствии он погиб от полученных травм.
Днем ранее, 22 февраля, Гладков заявлял, что юг Белгородской области якобы был обстрелян ВСУ: в частности, снаряды попали в торговый центр в Шебекино, после чего начался пожар.
Напомним также, что в россии очень переживают, что Украина может вторгнуться в непризнанное Приднестровье: соответствующее заявление было опубликовано пресс-службой минобороны РФ утром в четверг, 23 февраля. В заявлении говорится, что для этого украинское командование якобы планирует переодеть в российскую военную форму "националистическое формирование "Азов".
ФОТО: t.me/vvgladkov/.