Белгородского губернатора забрали в больницу с "отравлением" после обстрелов

Российские СМИ уверяют, что опасности для жизни градоначальника нет

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков госпитализирован с "пищевым отравлением".

Об этом сообщают российские телеграммы-каналы.

Согласно сообщению, состояние Гладкова оценивается как "средней степени тяжести", угроза жизни отсутствует.

Напомним, утром 23 февраля в Белгородской области произошла очередная "бавовна": в Валуйском городском округе упал российский бомбардировщик Су-24. Пилоту удалось катапультироваться, однако впоследствии он погиб от полученных травм.

Днем ранее, 22 февраля, Гладков заявлял, что юг Белгородской области якобы был обстрелян ВСУ: в частности, снаряды попали в торговый центр в Шебекино, после чего начался пожар.

Напомним также, что в россии очень переживают, что Украина может вторгнуться в непризнанное Приднестровье: соответствующее заявление было опубликовано пресс-службой минобороны РФ утром в четверг, 23 февраля. В заявлении говорится, что для этого украинское командование якобы планирует переодеть в российскую военную форму "националистическое формирование "Азов".

ФОТО: t.me/vvgladkov/.