Губернатор Бєлгорода заявив про обстріл: снаряд влучив у торговий центр
Місто Шебекине в Бєлгородській області рф було обстріляне, поранення отримала одна людина. Керівництво регіону звинувачує в обстрілі українську армію.
Про це повідомив на своєму Telegram-каналі губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков.
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Обстріл Шебекиного: постраждалих немає
Очільник прикордонного російського регіону заявив, що Збройні сили України нібито обстріляли місто Шебекине на півдні Бєлгородської області, біля державного кордону.
Гладков заявив, що є руйнування цивільних об’єктів, зокрема, приватного житлового сектору.
Але постраждалих внаслідок "українського обстрілу", за словами очільника області, не було.
Губернатор знайшов пораненого
Згодов В’ячеслав Гладков заявив, що українські снаряди влучили у торговельний центр, який загорівся.
"За попередніми даними, є один постраждалий", — наголосив губернатор.
Чоловіка з осколковими пораненнями у дуже важкому стані доправили до лікарні.
Попередні вибухи у Бєлгородській області
13 лютого влада російської прикордонної з Україною Бєлгородської області заявила про "обстріл". Було пошкоджено приміщення школи.
У Бєлгородській області росії 11 лютого заявили про нову атаку. Чиновники прикордонного регіону стверджують, що нібито дрон атакував інфраструктурний об'єкт.
4 лютого повідомлялося, що у Бєлгородській області знову вибухи та пожежа. Пожежа сталася на промисловому заводі у Борисівському районі. Влада регіону заявила про "терористичну загрозу".
Також наприкінці січня повідомлялося, що у прикордонній з Україною російській Бєлгородській області прогриміли вибухи. Влада регіону заявила про обстріл з боку України та постраждалих.
15 січня у Бєлгородській області також було неспокійно. Місцеві жителі повідомили про звуки вибухів у Шебекіно. Після цього у місті виникли перебої з електроенергією та водопостачанням.
Нагадаємо, на початку листопада стало відомо, що російські війська почали будувати укріплені лінії оборони на території Бєлгородської області, натякаючи на можливий напад ЗСУ.
Фото: Telegram Гладкова