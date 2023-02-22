Губернатор Бєлгорода заявив про обстріл: снаряд влучив у торговий центр

Росіяни знову кажуть про обстріл з боку української території

Місто Шебекине в Бєлгородській області рф було обстріляне, поранення отримала одна людина. Керівництво регіону звинувачує в обстрілі українську армію.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков.

Обстріл Шебекиного: постраждалих немає

Очільник прикордонного російського регіону заявив, що Збройні сили України нібито обстріляли місто Шебекине на півдні Бєлгородської області, біля державного кордону.

Гладков заявив, що є руйнування цивільних об’єктів, зокрема, приватного житлового сектору.

Але постраждалих внаслідок "українського обстрілу", за словами очільника області, не було.

Губернатор знайшов пораненого

Згодов В’ячеслав Гладков заявив, що українські снаряди влучили у торговельний центр, який загорівся.

"За попередніми даними, є один постраждалий", — наголосив губернатор.

Чоловіка з осколковими пораненнями у дуже важкому стані доправили до лікарні.

Попередні вибухи у Бєлгородській області

13 лютого влада російської прикордонної з Україною Бєлгородської області заявила про "обстріл". Було пошкоджено приміщення школи.

У Бєлгородській області росії 11 лютого заявили про нову атаку. Чиновники прикордонного регіону стверджують, що нібито дрон атакував інфраструктурний об'єкт.

4 лютого повідомлялося, що у Бєлгородській області знову вибухи та пожежа. Пожежа сталася на промисловому заводі у Борисівському районі. Влада регіону заявила про "терористичну загрозу".

Також наприкінці січня повідомлялося, що у прикордонній з Україною російській Бєлгородській області прогриміли вибухи. Влада регіону заявила про обстріл з боку України та постраждалих.

15 січня у Бєлгородській області також було неспокійно. Місцеві жителі повідомили про звуки вибухів у Шебекіно. Після цього у місті виникли перебої з електроенергією та водопостачанням.

Нагадаємо, на початку листопада стало відомо, що російські війська почали будувати укріплені лінії оборони на території Бєлгородської області, натякаючи на можливий напад ЗСУ.

Фото: Telegram Гладкова