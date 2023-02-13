Вибухи у Бєлгородській області 13 лютого: влада регіону показала фото наслідків

Пошкоджено будівлю школи

Влада російського прикордонної з Україною Бєлгородської області заявляє про "обстріл". Пошкоджено приміщення школи.

Про це заявив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков у своєму Telegram.

Подробиці

За словами Гладкова, під "обстріл" потрапило селище Красне у Шебекінському районі області.

"У Шебекінському міському окрузі під обстріл потрапило селище Красне. Постраждалих немає. В черговий раз є руйнування на території школи — сильно посічено фасад та вибито вікна", — йдеться у повідомленні.

Чиновник нагадав, що всі об'єкти освіти у прикордонних з Україною регіонах перебувають на дистанційному навчанні.

Вибухи у Бєлгородській області

У Бєлгородській області росії 11 лютого заявили про нову атаку. Чиновники прикордонного регіону стверджують, що нібито дрон атакував інфраструктурний об'єкт.

4 лютого повідомлялося, що у Бєлгородській області знову вибухи та пожежа. Пожежа сталася на промисловому заводі у Борисівському районі. Влада регіону заявила про "терористичну загрозу".

Також наприкінці січня повідомлялося, що у прикордонній з Україною російській Бєлгородській області прогриміли вибухи. Влада регіону заявила про обстріл з боку України та постраждалих.

15 січня у Бєлгородській області також було неспокійно. Місцеві жителі повідомили про звуки вибухів у Шебекіно. Після цього у місті виникли перебої з електроенергією та водопостачанням.

Нагадаємо, на початку листопада стало відомо, що російські війська почали будувати укріплені лінії оборони на території Бєлгородської області, натякаючи на можливий напад ЗСУ.

За даними британської розвідки, є реальна ймовірність того, що російська влада просуває оборонні приготування на міжнародно визнаній території росії для розпалювання патріотичних почуттів.