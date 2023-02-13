Взрывы в Белгородской области 13 февраля: власти региона показали фото последствий

В Белгородской области снова заявляют о "прилетах": фото последствий
Власти российской пограничной с Украиной Белгородской области заявляют об "обстреле". Повреждены помещения школы.
Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram.
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По словам Гладкова, под "обстрел" попал поселок Красное в Шебекинском районе области.
"В Шебекинском городском округе под обстрел попал поселок Красное. Пострадавших нет. В очередной раз есть разрушения на территории школы — сильно иссечены фасад и выбиты окна", — говорится в сообщении.
Чиновник напомнил, что все объекты образования в приграничных с Украиной регионах находятся на дистанционном обучении.
Взрывы в Белгородской области
В Белгородской области россияне 11 февраля заявили о новой атаке. Чиновники приграничного региона утверждают, что якобы дрон атаковал инфраструктурный объект.
4 февраля сообщалось, что в Белгородской области снова взрывы и пожар. Пожар произошел на промышленном заводе в Борисовском районе. Власти региона заявили о "террористической угрозе".
Также в конце января сообщалось, что в приграничной с Украиной российской Белгородской области прогремели взрывы. Власти региона заявили об обстреле со стороны Украины и пострадавших.
15 января в Белгородской области также было неспокойно. Местные жители сообщили о звуках взрывов в Шебекино. После этого в городе возникли перебои с электроэнергией и водоснабжением.
Напомним, в начале ноября стало известно, что российские войска начали строить укрепленные линии обороны на территории Белгородской области, намекая на возможное нападение ВСУ.
По данным британской разведки, есть реальная вероятность того, что российские власти продвигают оборонительные приготовления на международно признанной территории россии для разжигания патриотических чувств.