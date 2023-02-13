Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Мир arrow В Белгородской области снова заявляют о "прилетах": фото последствий arrow

В Белгородской области снова заявляют о "прилетах": фото последствий

13 февраля 2023 13:16
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Взрывы в Белгородской области 13 февраля: власти региона показали фото последствий
Повреждено здание школы
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Власти российской пограничной с Украиной Белгородской области заявляют об "обстреле". Повреждены помещения школы.

Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram.

Читайте также:

Подробности

По словам Гладкова, под "обстрел" попал поселок Красное в Шебекинском районе области.

"В Шебекинском городском округе под обстрел попал поселок Красное. Пострадавших нет. В очередной раз есть разрушения на территории школысильно иссечены фасад и выбиты окна", — говорится в сообщении.

Чиновник напомнил, что все объекты образования в приграничных с Украиной регионах находятся на дистанционном обучении.

Белгородская область 13 февраля

Белгородская область 13 февраля

Белгородская область 13 февраля

Взрывы в Белгородской области

В Белгородской области россияне 11 февраля заявили о новой атаке. Чиновники приграничного региона утверждают, что якобы дрон атаковал инфраструктурный объект.

4 февраля сообщалось, что в Белгородской области снова взрывы и пожар. Пожар произошел на промышленном заводе в Борисовском районе. Власти региона заявили о "террористической угрозе".

Также в конце января сообщалось, что в приграничной с Украиной российской Белгородской области прогремели взрывы. Власти региона заявили об обстреле со стороны Украины и пострадавших.

15 января в Белгородской области также было неспокойно. Местные жители сообщили о звуках взрывов в Шебекино. После этого в городе возникли перебои с электроэнергией и водоснабжением.

Напомним, в начале ноября стало известно, что российские войска начали строить укрепленные линии обороны на территории Белгородской области, намекая на возможное нападение ВСУ.

По данным британской разведки, есть реальная вероятность того, что российские власти продвигают оборонительные приготовления на международно признанной территории россии для разжигания патриотических чувств.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

15:11 Дональд Трамп со сторонником жестко раскритиковал Рианну перед выступлением на Супербоуле-2023

15:09 Украинская рапиристка завоевала бронзовую награду на Гран-при FIE в Турине

15:00 В Одесском зоопарке выбрали пару года: победитель не один

14:54 В Украине школьники таки не будут сдавать ГИА: правительственный приказ вступил в силу

14:53 Гауляйтеру Запорожья Балицкому готовят замену, — Федоров

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з фото

14:53 Прокуратура в Днепре разоблачила дельцов, организовавших наркобизнес с миллионными доходами

14:45 В Украине рекордно выросли продажи автобусов: данные Укравтопрома

14:45 Поможет в критических ситуациях: какие документы должны быть в семьях военных

14:39 "Иноагент" Дудь избавился от дома в москве: сколько он за него выручил

14:30 Жители семи жилых массивов Одессы наблюдают перебои с водоснабжением: в чем причина

Новина з відео

14:25 "Дети развлекаются": Пригожин прокомментировал очередное видео с казнью "вагнеровца" кувалдой

Новина з відео

13:43 ​​Зеленский представил нового министра внутренних дел и назвал главные задачи Клименко

Новина з відео

13:18 Зеленский представил назначенного председателем СБУ Малюка руководящему составу спецслужбы

Новина з відео

12:29 На кладбищах Мариуполя растет количество захоронений: большинство из них безымянные

Новина з відео

12:13 "Для Зеленского": Кадыров похвастался пистолетом перед пропагандисткой Скабеевой

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

12:00 ​​​Хакеры сорвали трансляцию выступления президента Ирана и призвали к свержению режима

Новина з відео

11:59 В "Дії" запустили опрос о лучшей военной марке 2022 года

Новина з відео

11:31 ​​​Минобороны подтвердило передачу Украине всех САУ Caesar из Дании

Новина з відео

11:30 Братчук прокомментировал "уничтожение" моста в Затоке на Одесчине

Новина з відео

08:04 Королева R&B вернулась и намекнула на вторую беременность: как прошло выступление Рианны на Супербоул-2023

Эксклюзив

09:00 Правительство хочет поднять тарифы на коммунальные услуги: стоит ли это делать

08:00 Война оставляет токсическое наследие для среды и здоровья людей

Новина з фото

08:00 "Надо все восстанавливать с нуля", — о судьбе харьковского экопарка рассказал его основатель

Эксклюзив

18:00 Что готовит путин для Украины к 24 февраля: астрологический прогноз

Эксклюзив

08:00 Трофейная техника: чем ВСУ усилили свою мощь. Танки

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:00 Найден новый способ перенаправить удары молний — и это лазеры

Эксклюзив

08:00 Российское вторжение в Украину: неделя 50-я. Русских морпехов разгромили

Эксклюзив

18:05 Россия продолжит ракетные атаки как минимум до весны: подробности мощного удара за 10 февраля

Эксклюзив

18:00 "Будут изменения в Кабмине, скандалы с чиновниками и депутатами": политконсультант Владислав Станков про коррупцию

09:14 Насколько в Харькове за год подешевело жилье

Актуальное по теме

None 13 Февраль 15:10

Дональд Трамп со сторонником жестко раскритиковал Рианну перед выступлением на Супербоуле-2023

None 13 Февраль 15:08

Украинская рапиристка завоевала бронзовую награду на Гран-при FIE в Турине

None 13 Февраль 14:36

В Одесском зоопарке выбрали пару года: победитель не один

None 13 Февраль 15:11

В Украине школьники таки не будут сдавать ГИА: правительственный приказ вступил в силу

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB