Вибухи у Бєлгородській області 19 лютого: влада регіону заявила про "обстріл ЗСУ"

У Бєлгородській області знову заявили про "обстріл з боку України": фото наслідків
Губернатор Бєлгородської області росії В'ячеслав Гладков заявив, що одразу декілька населених пунктів регіону нібито потрапили під обстріл з боку українських військових. Пошкоджено будівлі та лінії електропередач.
Про це російський чиновник повідомив у своєму Telegram.
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Що відомо
За словами Гладкова, одразу кілька муніципальних утворень потрапили під "обстріл ЗСУ". Постраждалих немає.
У хуторі Старий Волоконовського району, як повідомив Главков, постраждало одне приватне домоволодіння: вибито вікна, посічено фасад та паркан. Також пошкоджено лінію електропередачі.
У селі Пороз Грайворонського округу, за інформацією чиновника, вибито вікна одного приватного домоволодіння та пошкоджено лінію електропередачі.
Також повідомляється, що у Старосіллі Краснояружського району пошкоджено лінію електропередачі.
Вибухи у Бєлгородській області
13 лютого влада російської прикордонної з Україною Бєлгородської області заявила про "обстріл". Було пошкоджено приміщення школи.
У Бєлгородській області росії 11 лютого заявили про нову атаку. Чиновники прикордонного регіону стверджують, що нібито дрон атакував інфраструктурний об'єкт.
4 лютого повідомлялося, що у Бєлгородській області знову вибухи та пожежа. Пожежа сталася на промисловому заводі у Борисівському районі. Влада регіону заявила про "терористичну загрозу".
Також наприкінці січня повідомлялося, що у прикордонній з Україною російській Бєлгородській області прогриміли вибухи. Влада регіону заявила про обстріл з боку України та постраждалих.
15 січня у Бєлгородській області також було неспокійно. Місцеві жителі повідомили про звуки вибухів у Шебекіно. Після цього у місті виникли перебої з електроенергією та водопостачанням.
Нагадаємо, на початку листопада стало відомо, що російські війська почали будувати укріплені лінії оборони на території Бєлгородської області, натякаючи на можливий напад ЗСУ.
За даними британської розвідки, є реальна ймовірність того, що російська влада просуває оборонні приготування на міжнародно визнаній території росії для розпалювання патріотичних почуттів.