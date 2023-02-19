Взрывы в Белгородской области 19 февраля: власти региона заявили об "обстреле ВСУ"

В Белгородской области новые взрывы

Губернатор Белгородской области россии Вячеслав Гладков заявил, что сразу несколько населенных пунктов региона якобы попало под обстрел со стороны украинских военных. Повреждены здания и линии электропередач.

Об этом российский чиновник сообщил в своем Telegram.

Что известно

По словам Гладкова, сразу несколько муниципальных образований попали под "обстрел ВСУ". Пострадавших нет.

В хуторе Старый Волоконовского района, как сообщил Главков, пострадало одно частное домовладение: выбиты окна, иссечены фасад и забор. Также повреждена линия электропередачи.

В селе Пороз Грайворонского округа, по информации чиновника, выбиты окна одного частного домовладения и повреждена линия электропередачи.

Также сообщается, что в Староселье Краснояружского района повреждена линия электропередачи.

Взрывы в Белгородской области

13 февраля власти российской пограничной с Украиной Белгородской области заявили об "обстреле". Было повреждено помещение школы.

В Белгородской области россияне 11 февраля заявили о новой атаке. Чиновники приграничного региона утверждают, что якобы дрон атаковал инфраструктурный объект.

4 февраля сообщалось, что в Белгородской области снова взрывы и пожар. Пожар произошел на промышленном заводе в Борисовском районе. Власти региона заявили о "террористической угрозе".

Также в конце января сообщалось, что в приграничной с Украиной российской Белгородской области прогремели взрывы. Власти региона заявили об обстреле со стороны Украины и пострадавших.

15 января в Белгородской области также было неспокойно. Местные жители сообщили о звуках взрывов в Шебекино. После этого в городе возникли перебои с электроэнергией и водоснабжением.

Напомним, в начале ноября стало известно, что российские войска начали строить укрепленные линии обороны на территории Белгородской области, намекая на возможное нападение ВСУ.

По данным британской разведки, есть реальная вероятность того, что российские власти продвигают оборонительные приготовления на международно признанной территории россии для разжигания патриотических чувств.