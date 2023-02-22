Губернатор Белгорода заявил об обстреле: снаряд попал в торговый центр
Город Шебекино в Белгородской области рф был обстрелян, ранение получил один человек. Руководство региона обвиняет в обстреле украинскую армию.
Об этом сообщил на своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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Обстрел Шебекино: пострадавших нет
Глава пограничного российского региона заявил, что Вооруженные силы Украины якобы обстреляли город Шебекино на юге Белгородской области, у государственной границы.
Гладков заявил, что есть разрушение гражданских объектов, в частности частного жилищного сектора.
Но пострадавших в результате "украинского обстрела", по словам главы области, не было.
Губернатор нашел раненого
Со временем Вячеслав Гладков заявил, что украинские снаряды попали в загоревшийся торговый центр.
"По предварительным данным, есть один пострадавший", — подчеркнул губернатор.
Мужчину с осколочными ранениями в очень тяжелом состоянии доставили в больницу.
Предыдущие взрывы в Белгородской области
13 февраля власти российской пограничной с Украиной Белгородской области заявили об "обстреле". Было повреждено помещение школы.
В Белгородской области россияне 11 февраля заявили о новой атаке. Чиновники приграничного региона утверждают, что якобы дрон атаковал инфраструктурный объект.
4 февраля сообщалось, что в Белгородской области снова взрывы и пожар. Пожар произошел на промышленном заводе в Борисовском районе. Власти региона заявили о "террористической угрозе".
Также в конце января сообщалось, что в приграничной с Украиной российской Белгородской области прогремели взрывы. Власти региона заявили об обстреле со стороны Украины и пострадавших.
15 января в Белгородской области также было неспокойно. Местные жители сообщили о звуках взрывов в Шебекино. После этого в городе возникли перебои с электроэнергией и водоснабжением.
Напомним, в начале ноября стало известно, что российские войска начали строить укрепленные линии обороны на территории Белгородской области, намекая на возможное нападение ВСУ.
Фото: Telegram Гладкова