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Губернатор Белгорода заявил об обстреле: снаряд попал в торговый центр

22 февраля 2023 12:40
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
Россияне снова говорят об обстреле со стороны украинской территории
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

Город Шебекино в Белгородской области рф был обстрелян, ранение получил один человек. Руководство региона обвиняет в обстреле украинскую армию.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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Обстрел Шебекино: пострадавших нет

Глава пограничного российского региона заявил, что Вооруженные силы Украины якобы обстреляли город Шебекино на юге Белгородской области, у государственной границы.

Гладков заявил, что есть разрушение гражданских объектов, в частности частного жилищного сектора.

Но пострадавших в результате "украинского обстрела", по словам главы области, не было.

Губернатор нашел раненого

Со временем Вячеслав Гладков заявил, что украинские снаряды попали в загоревшийся торговый центр.

"По предварительным данным, есть один пострадавший", — подчеркнул губернатор.

Мужчину с осколочными ранениями в очень тяжелом состоянии доставили в больницу.

Предыдущие взрывы в Белгородской области

13 февраля власти российской пограничной с Украиной Белгородской области заявили об "обстреле". Было повреждено помещение школы.

В Белгородской области россияне 11 февраля заявили о новой атаке. Чиновники приграничного региона утверждают, что якобы дрон атаковал инфраструктурный объект.

4 февраля сообщалось, что в Белгородской области снова взрывы и пожар. Пожар произошел на промышленном заводе в Борисовском районе. Власти региона заявили о "террористической угрозе".

Также в конце января сообщалось, что в приграничной с Украиной российской Белгородской области прогремели взрывы. Власти региона заявили об обстреле со стороны Украины и пострадавших.

15 января в Белгородской области также было неспокойно. Местные жители сообщили о звуках взрывов в Шебекино. После этого в городе возникли перебои с электроэнергией и водоснабжением.

Напомним, в начале ноября стало известно, что российские войска начали строить укрепленные линии обороны на территории Белгородской области, намекая на возможное нападение ВСУ.

Фото: Telegram Гладкова

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