Ядерна зброя у білорусі: глава МЗС Литви пояснив, який сигнал путін хоче дати НАТО

Габріелюс Ландсбергіс

Заяви російського диктатора володимира путіна про намір розмістити ядерну зброю в білорусі слід сприймати серйозно. Важливим є і той факт, що анонсоване розміщення ядерної зброї у білорусі відбуватиметься якраз перед самітом НАТО у Вільнюсі.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

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"Сигнал для всіх нас"

Російський диктатор раніше заявив, що росія може розпочати розміщення ядерної зброї у білорусі з 1 липня. Варто зазначити, що саміт НАТО відбудеться у сусідній з білоруссю Литві 11-12 липня.

"Це не просто риторика. Насамперед, я думаю, не повинно залишитися непоміченим, що час, коли вони мають привезти зброю, — це липень. Що ще відбудеться в липні - це Вільнюський саміт НАТО. Я думаю, що вони хочуть, щоб усі лідери вільного світу зібралися у Вільнюсі. Лише за кілька кілометрів від нього вони будуть тягнути старі ракети. Так що це безперечно сигнал для нас", — заявив литовський міністр.

Ландсбергіс зазначив, що ядерна зброя прибуває до Калінінграда вже деякий час. Однак Ландсбергіс наголосив, що нинішня обстановка в білорусі змінює ситуацію у сфері безпеки, і тому позиція НАТО на саміті у Вільнюсі має бути дуже чіткою.

"Ми перебуваємо в умовах, коли ядерна зброя - це майже реальність. Але, з іншого боку, те, що ми бачимо, відбувається в білорусі, є надзвичайно серйозним. Ми маємо показати всім, хто говорить про ядерні ракети, про ядерну зброю, що НАТО ставиться до цього серйозно і будемо зміцнювати три маленькі держави, які межують з агресорами на сході та Балтійським морем на заході", — наголосив він.

Нагадаємо, раніше президент рф володимир путін заявив, що росія 1 липня закінчує будівництво спеціального сховища для тактичної ядерної зброї у білорусі та вже передала білоруській армії ракетний комплекс "Іскандер", здатний нести таку зброю. За його словами, лідер білоруського режиму олександр лукашенко вже давно порушує питання про розміщення в білорусі російської тактичної ядерної зброї. Він додав, що такі дії є своєрідною відповіддю на рішення Великої Британії передати Україні танкові снаряди, які містять збіднений уран.

У Пентагоні відреагували на заяву російського диктатора володимира путіна про те, що Москва та Мінськ домовилися розмістити тактичну ядерну зброю на території білорусі. Там зазначили, що немає жодних ознак, які б вказували на те, що рф готується застосувати ядерну зброю.

Голова зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель заявив, що переміщення російської тактичної ядерної зброї до білорусі несе загрозу європейській безпеці. Водночас Європейський Союз готовий відповісти на цю ескалацію новими санкціями.

Посол рф в Мінську Борис Гризлов заявив, що ядерна зброя буде розміщена в сховищі, яке буде підготовлено в білорусі до 1 липня. Він зазначив, що зброя буде присунута до західних кордонів Союзної держави, щоб забезпечити безпеку росії та її союзників.