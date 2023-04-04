Ядерное оружие в беларуси: глава МИД Литвы объяснил, какой сигнал путин хочет дать НАТО

Габриелюс Ландсбергис

Заявления российского диктатора владимира путина о намерении разместить ядерное оружие в беларуси следует воспринимать серьезно. Важен и тот факт, что анонсированное размещение ядерного оружия в беларуси будет проходить как раз перед саммитом НАТО в Вильнюсе.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис.

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"Сигнал для всех нас"

Российский диктатор ранее заявил, что рф может начать размещение ядерного оружия в беларуси с 1 июля. Следует отметить, что саммит НАТО состоится в соседней с беларусью Литве 11-12 июля.

"Это не просто риторика. В первую очередь, я думаю, не должно остаться незамеченным, что время, когда они должны привезти оружие, — это июль. Что еще состоится в июле — это Вильнюсский саммит НАТО. Я думаю, что они хотят, чтобы все лидеры свободного мира собрались в Вильнюсе. Лишь в нескольких километрах от него они будут тянуть старые ракеты. Так что это, безусловно, сигнал для нас", — заявил литовский министр.

Ландсбергис отметил, что ядерное оружие прибывает в Калининград уже некоторое время. Однако Ландсбергис подчеркнул, что нынешняя обстановка в беларуси изменяет ситуацию в сфере безопасности, и поэтому позиция НАТО на саммите в Вильнюсе должна быть очень четкой.

"Мы находимся в условиях, когда ядерное оружие — это почти реальность. Но, с другой стороны, то, что мы видим, происходит в белоруси, чрезвычайно серьезно. Мы должны показать всем, кто говорит о ядерных ракетах, о ядерном оружии, что НАТО относится к этому серьезно и будет укреплять три маленьких государства, граничащих с агрессорами на востоке и Балтийским морем на западе", — подчеркнул он.

Напомним, ранее президент россии владимир путин заявил, что рф 1 июля заканчивает строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия в беларуси и уже передала белорусской армии ракетный комплекс "Искандер", способный нести такое оружие. По его словам, лидер белорусского режима александр лукашенко уже давно поднимает вопрос о размещении в беларуси российского тактического ядерного оружия. Он добавил, что такие действия являются своеобразным ответом на решение Великобритании передать Украине танковые снаряды, содержащие обедненный уран.

В Пентагоне отреагировали на заявление российского диктатора владимира путина о том, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории беларуси. Там отметили, что нет никаких признаков, указывающих на то, что россия готовится применить ядерное оружие.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что перемещение российского тактического ядерного оружия в беларусь несет угрозу европейской безопасности. В то же время, Европейский Союз готов ответить на эту эскалацию новыми санкциями.

Посол россии в Минске Борис Грызлов заявил, что ядерное оружие будет размещено в хранилище, которое будет подготовлено в Беларуси до 1 июля. Он отметил, что оружие будет придвинуто к западным границам Союзного государства, чтобы обеспечить безопасность россии и ее союзников.