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Як японці ставляться до українців та до росіян: посол України в Японії

28 серпня 2023 06:25
057d02d7-19ed-4fb0-515c-e9be6569ba00 - Юлія Войнар
Юлія Войнар
Журналістка (Польща)
Як японці ставляться до українців та до росіян: посол України в Японії
Люди на вулиці в Японії. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE
057d02d7-19ed-4fb0-515c-e9be6569ba00 - Юлія Войнар
Юлія Войнар
Журналістка (Польща)

Японія з перших днів прийняла тисячі біженців з України і надала все необхідне. Чи не втомились самі японці від навали українців? Відповідь однозначно — ні. 

Про це повідомив посол України в Японії Сергій Корсунський в інтервʼю Новини.LIVE.

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Японці та українці

Вже 18 місяців тисячі українських біженців живуть в Японії. Тим часом самі японці абсолютно не втомились допомагати вимушеним переселенцям. Навпаки — рівень підтримка, як ніколи, високий. 

Соціальні опитування показують, що зараз 70%-80% японців підтримують дії уряду стосовно допомоги українцям, навіть попри підвищення цін. 

"Усі розуміють, що ми маємо справу з жахливим ворогом, дуже сильним і підступним, і тому ніхто не очікує, що війна закінчиться швидко і треба припиняти допомогу. Усі очікують тільки нашої перемоги, і це абсолютно однозначно", — розповів Сергій Корсунський. 

Японці та росіяни

Такий рівень підтримки можна зрозуміти частково через спільну історію, повʼязану з Радянським Союзом. 

Та й досі частина Японії є окупована Росією. 

Японці добре памʼятають перекази своїх родичів про жорстокі знущання над ними в СРСР. 

"Японці пам'ятають і дуже багато вам розкажуть про своїх дідусів і бабусь, які під час Другої світової потрапили на радянську територію і були в концтаборах, а приїхавши, розповідали жахливі речі", — каже посол України в Японії. 

Нагадаємо, Японія та США планують реалізувати спільний проєкт, спрямований на розробку системи, здатної нейтралізувати гіперзвукові ракети, що створюються Китаєм, Росією та КНДР.

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