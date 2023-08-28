Як японці ставляться до українців та до росіян: посол України в Японії

Люди на вулиці в Японії. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE

Японія з перших днів прийняла тисячі біженців з України і надала все необхідне. Чи не втомились самі японці від навали українців? Відповідь однозначно — ні.

Про це повідомив посол України в Японії Сергій Корсунський в інтервʼю Новини.LIVE.

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Японці та українці

Вже 18 місяців тисячі українських біженців живуть в Японії. Тим часом самі японці абсолютно не втомились допомагати вимушеним переселенцям. Навпаки — рівень підтримка, як ніколи, високий.

Соціальні опитування показують, що зараз 70%-80% японців підтримують дії уряду стосовно допомоги українцям, навіть попри підвищення цін.

"Усі розуміють, що ми маємо справу з жахливим ворогом, дуже сильним і підступним, і тому ніхто не очікує, що війна закінчиться швидко і треба припиняти допомогу. Усі очікують тільки нашої перемоги, і це абсолютно однозначно", — розповів Сергій Корсунський.

Японці та росіяни

Такий рівень підтримки можна зрозуміти частково через спільну історію, повʼязану з Радянським Союзом.

Та й досі частина Японії є окупована Росією.

Японці добре памʼятають перекази своїх родичів про жорстокі знущання над ними в СРСР.

"Японці пам'ятають і дуже багато вам розкажуть про своїх дідусів і бабусь, які під час Другої світової потрапили на радянську територію і були в концтаборах, а приїхавши, розповідали жахливі речі", — каже посол України в Японії.

Нагадаємо, Японія та США планують реалізувати спільний проєкт, спрямований на розробку системи, здатної нейтралізувати гіперзвукові ракети, що створюються Китаєм, Росією та КНДР.