Как японцы относятся к украинцам и россиянам: посол Украины в Японии
Япония с первых дней приняла тысячи беженцев из Украины и предоставила все необходимое. Не устали ли сами японцы от нашествия украинцев? Ответ однозначно – нет.
Об этом сообщил посол Украины в Японии Сергей Корсунский в интервью Новини.LIVE.
Японцы и украинцы
Уже 18 месяцев тысячи украинских беженцев живут в Японии. Тем временем сами японцы совершенно не устали помогать вынужденным переселенцам. Напротив, уровень поддержки, как никогда, высок.
Социальные опросы показывают, что сейчас 70%-80% японцев поддерживают действия правительства по помощи украинцам, даже несмотря на повышение цен.
"Все понимают, что мы имеем дело с ужасным врагом, очень сильным и коварным, и поэтому никто не ожидает, что война закончится быстро и нужно прекращать помощь. Все ожидают только нашей победы, и это совершенно однозначно", — рассказал Сергей Корсунский.
Японцы и россияне
Такой уровень поддержки можно понять отчасти через общую историю, связанную с Советским Союзом.
Да и до сих пор часть Японии оккупирована Россией.
Японцы хорошо помнят пересказы своих родственников о жестоких издевательствах над ними в СССР.
"Японцы помнят и очень многое вам расскажут о своих дедушках и бабушках, которые во время Второй мировой попали на советскую территорию и были в концлагерях, а приехав, рассказывали ужасные вещи", — говорит посол Украины в Японии.
Напомним, Япония и США планируют реализовать общий проект, направленный на разработку системы, способной нейтрализовать создаваемые Китаем, Россией и КНДР гиперзвуковые ракеты.