Как японцы относятся к украинцам и россиянам: посол Украины в Японии

Люди на улице в Японии. Фото: Юлия Войнар/Новини.LIVE

Япония с первых дней приняла тысячи беженцев из Украины и предоставила все необходимое. Не устали ли сами японцы от нашествия украинцев? Ответ однозначно – нет.

Об этом сообщил посол Украины в Японии Сергей Корсунский в интервью Новини.LIVE.

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Уже 18 месяцев тысячи украинских беженцев живут в Японии. Тем временем сами японцы совершенно не устали помогать вынужденным переселенцам. Напротив, уровень поддержки, как никогда, высок.

Социальные опросы показывают, что сейчас 70%-80% японцев поддерживают действия правительства по помощи украинцам, даже несмотря на повышение цен.

"Все понимают, что мы имеем дело с ужасным врагом, очень сильным и коварным, и поэтому никто не ожидает, что война закончится быстро и нужно прекращать помощь. Все ожидают только нашей победы, и это совершенно однозначно", — рассказал Сергей Корсунский.

Японцы и россияне

Такой уровень поддержки можно понять отчасти через общую историю, связанную с Советским Союзом.

Да и до сих пор часть Японии оккупирована Россией.

Японцы хорошо помнят пересказы своих родственников о жестоких издевательствах над ними в СССР.

"Японцы помнят и очень многое вам расскажут о своих дедушках и бабушках, которые во время Второй мировой попали на советскую территорию и были в концлагерях, а приехав, рассказывали ужасные вещи", — говорит посол Украины в Японии.

Напомним, Япония и США планируют реализовать общий проект, направленный на разработку системы, способной нейтрализовать создаваемые Китаем, Россией и КНДР гиперзвуковые ракеты.