США та Японія розроблятимуть перехоплювачі гіперзвукових ракет, — ЗМІ

Президент США Джо Байден та прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда. Фото: Kevin Dietsch

На майбутньому тристоронньому саміті Японія-США-Південна Корея, Японія та США мають намір оголосити про початок спільного проєкту в галузі ракетної технології. Цей проєкт спрямований на розробку системи, здатної нейтралізувати гіперзвукові ракети, що створюються Китаєм, Росією та КНДР.

Про це повідомляє видання Yomiuri.

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Повідомляється, що гіперзвукові ракети можуть досягати швидкості, що перевищує швидкість звуку в 5 разів і рухатися складно передбачуваними шляхами на малій висоті, що створює проблеми для сучасних радарів.

Після успішного завершення роботи над ракетою SM3 Block 2A у 2017 році це буде вже другий проєкт Японії та США у ракетній галузі. У рамках саміту президент США Джо Байден та прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда також обговорять деталі партнерства.

У повідомленні також зазначається, що для того щоб ефективно справлятися із загрозою гіперзвукових ракет, необхідна не лише система перехоплення, а й засоби раннього виявлення та відстеження ракет. США активізували запуск групи супутників, які координують свою роботу у форматі "рой", а Японія розглядає можливість інтеграції до цієї системи.

Крім цього, Японія також прагне створення ракет, які можуть бути використані для контрнаступу, цілячись у ракетні бази потенційного противника в рамках заходів самооборони. Ця ініціатива є частиною стратегії, спрямованої на посилення повітряної та ракетної оборони, представленої у грудні 2022 року.

Нагадаємо, що Японія вимагатиме в Ірану припинити відправлення озброєння до Росії, яке остання застосовує у війні проти України. При цьому це питання обговорюватиметься із главою МЗС Ірану Аміром Абдоллахіаном.

Також ми повідомляли, що набули чинності обмеження Японії на експорт передового обладнання для виробництва чіпів. Ці обмеження, введені під керівництвом США, спрямовані на те, щоб завадити Китаю розробляти високоякісні напівпровідники, які можна використовувати у військових цілях.