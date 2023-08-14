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США и Япония будут разрабатывать перехватчики гиперзвуковых ракет, — СМИ

14 августа 2023 09:45
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
США и Япония будут разрабатывать перехватчики гиперзвуковых ракет, — СМИ
Президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида. Фото: Kevin Dietsch
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

На предстоящем трехстороннем саммите Япония-США-Южная Корея, Япония и США намерены объявить о начале совместного проекта в области ракетной технологии. Этот проект направлен на разработку системы, способной нейтрализовать гиперзвуковые ракеты, которые создаются Китаем, Россией и КНДР.

Об этом сообщает издание Yomiuri.

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Сообщается, что гиперзвуковые ракеты могут достигать скорости, превышающей скорость звука в 5 раз, и двигаться по сложно предсказуемым путям на малой высоте, что создает проблемы для современных радаров.

После успешного завершения работы над ракетой SM3 Block 2A в 2017 году это будет уже второй проект Японии и США в ракетной области. В рамках саммита президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида также обсудят детали партнерства.

В сообщении также указывается, что для того чтобы эффективно справляться с угрозой гиперзвуковых ракет, необходима не только система перехвата, но и средства раннего обнаружения и отслеживания ракет. США активизировали запуск группы спутников, которые координируют свою работу в формате "рой", а Япония рассматривает возможность интеграции в эту систему.

Помимо этого, Япония также стремится к созданию ракет, которые могут быть использованы для контрнаступления, целясь в ракетные базы потенциального противника в рамках мер самообороны. Эта инициатива является частью стратегии, направленной на усиление воздушной и ракетной обороны, представленной в декабре 2022 года.

Напомним, что Япония потребует у Ирана прекратить отправку вооружения в Россию, которое последняя применяет в войне против Украины. При этом этот вопрос будет обсуждаться с главой МИД Ирана Амиром Абдоллахианом.

Также мы сообщали, что вступили в силу ограничения Японии на экспорт передового оборудования для производства чипов. Эти ограничения, введенные под руководством США, направлены на то, чтобы помешать Китаю разрабатывать высококачественные полупроводники, которые можно использовать в военных целях.

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