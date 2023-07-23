В Японии начали действовать ограничения на экспорт оборудования для производства чипов в Китай
В воскресенье, 23 июля, вступили в силу ограничения Японии на экспорт передового оборудования для производства чипов. Эти ограничения введены под руководством США, направлены на то, чтобы помешать Китаю разрабатывать высококачественные полупроводники, которые можно использовать в военных целях.
Об этом сообщает японское издание Kyodo News.
Что известно о японских ограничениях
В целом Япония добавила 23 позиции для производства микросхем, требующих разрешения на экспорт. Такой шаг вызвал довольно отрицательную реакцию со стороны Китая.
Пекин заявил, что в следующем месяце ограничит экспорт галлия и германия, двух редкоземельных металлов, которые имеют решающее значение для производства чипов, как очевидную месть за ограничение США на экспорт полупроводников, нацеленные на Китай.
Еще в прошлом октябре США ввели масштабный контроль над экспортом некоторых высококачественных микросхем, которые Китай мог бы использовать для обучения систем искусственного интеллекта и модернизации своей армии, одновременно попросив Японию и Нидерланды, владеющие передовыми технологиями производства микросхем, последовать их примеру.
Согласно новым правилам, список запрещенных предметов Японии теперь включает в себя оборудование для очистки, проверки и литографии, технологии, используемой для создания сложных узоров, которые можно выгравировать на полупроводниковых пластинах, что важно для производства передовых микросхем.
Напомним, недавно мы писали, что Китай регулярно поставляет в Россию подсанкционные чипы и комплектующие для военной техники. В РФ их получают фирмы, производящие оружие для армии, а также компании, находящиеся под западными ограничениями.