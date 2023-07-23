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В Японии начали действовать ограничения на экспорт оборудования для производства чипов в Китай

23 июля 2023 10:16
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Японии начали действовать ограничения на экспорт оборудования для производства чипов в Китай
Микрочип. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В воскресенье, 23 июля, вступили в силу ограничения Японии на экспорт передового оборудования для производства чипов. Эти ограничения введены под руководством США, направлены на то, чтобы помешать Китаю разрабатывать высококачественные полупроводники, которые можно использовать в военных целях.

Об этом сообщает японское издание Kyodo News.

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В целом Япония добавила 23 позиции для производства микросхем, требующих разрешения на экспорт. Такой шаг вызвал довольно отрицательную реакцию со стороны Китая.

Пекин заявил, что в следующем месяце ограничит экспорт галлия и германия, двух редкоземельных металлов, которые имеют решающее значение для производства чипов, как очевидную месть за ограничение США на экспорт полупроводников, нацеленные на Китай.

Еще в прошлом октябре США ввели масштабный контроль над экспортом некоторых высококачественных микросхем, которые Китай мог бы использовать для обучения систем искусственного интеллекта и модернизации своей армии, одновременно попросив Японию и Нидерланды, владеющие передовыми технологиями производства микросхем, последовать их примеру.

Согласно новым правилам, список запрещенных предметов Японии теперь включает в себя оборудование для очистки, проверки и литографии, технологии, используемой для создания сложных узоров, которые можно выгравировать на полупроводниковых пластинах, что важно для производства передовых микросхем.

Напомним, недавно мы писали, что Китай регулярно поставляет в Россию подсанкционные чипы и комплектующие для военной техники. В РФ их получают фирмы, производящие оружие для армии, а также компании, находящиеся под западными ограничениями.

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