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В Японії почали діяти обмеження на експорт обладнання для виробництва чіпів до Китаю

23 липня 2023 10:16
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
В Японії почали діяти обмеження на експорт обладнання для виробництва чіпів до Китаю
Мікрочип. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У неділю, 23 липня, набули чинності обмеження Японії на експорт передового обладнання для виробництва чіпів. Ці обмеження запроваджені під проводом США, спрямовані на те, щоб завадити Китаю розробляти високоякісні напівпровідники, які можна використовувати у військових цілях.

Про це повідомляє японське видання Kyodo News.

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Загалом, Японія додала 23 позиції для виробництва мікросхем, які вимагають дозволу на експорт. Такий крок викликав досить негативну реакцію з боку Китаю.

Пекін заявив, що наступного місяця обмежить експорт галію та германію, двох рідкоземельних металів, які мають вирішальне значення для виробництва чіпів, як очевидну помсту за обмеження США на експорт напівпровідників, націлені на Китай.

Ще минулого жовтня США запровадили масштабний контроль над експортом деяких високоякісних мікросхем, які Китай міг би використовувати для навчання систем штучного інтелекту та модернізації своєї армії, водночас попросивши Японію та Нідерланди, які володіють передовими технологіями виробництва мікросхем, наслідувати їхній приклад.

Згідно з новими правилами, список заборонених предметів Японії тепер включає обладнання для очищення, перевірки та літографії, технології, яка використовується для створення складних візерунків, які можна вигравірувати на напівпровідникових пластинах, що є важливим для виробництва передових мікросхем.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що Китай регулярно постачає до Росії підсанкційні чіпи та комплектуючі для військової техніки. У РФ їх ​​отримують фірми, які виробляють зброю для армії, і навіть компанії, які перебувають під західними обмеженнями.

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