Як Китай в обхід санкцій постачає Росії деталі для військової техніки

Президент КНР Сі Цзіньпін та президент РФ Володимир Путін. Фото: REUTERS

Китай регулярно постачає до Росії підсанкційні чіпи та комплектуючі для військової техніки. У РФ їх ​​отримують фірми, які виробляють зброю для армії, і навіть компанії, які перебувають під західними обмеженнями.

Про це повідомляє видання "Полігон".

Читайте також:

Китай постачає деталі для військової техніки Росії

Видання зазначає, що спеціальне конструкторське бюро Міноборони РФ через санкції не може безпосередньо закуповувати деталі у "західних партнерів". У ряді контрактів, розміщених на порталі держзакупівель, СКБ показує, що деталі повинні бути обов'язково з Великобританії. Таку фразу "МО" знайшов у контрактах, укладених СКБ із петербурзьким ТОВ "Інелсо", яке спеціалізується на постачанні деталей для техніки та обчислювальних машин.

Компанія існує з 2020-го, але торік її виторг перевищив 1 млрд рублів (чистий прибуток — 134 млн). "Інелсо" уклало як мінімум два контракти з СКБ МО РФ (на 7,2 млн рублів) на постачання комплектуючих.

Як з'ясували ЗМІ, на своєму сайту "Інелсо" вказує, що отримує деталі безпосередньо із заводів-виробників. Але це твердження не відповідає дійсності. Як випливає із митних декларацій, російській компанії активно допомагають китайські партнери. Саме вони постачають у РФ підсанкційні чіпи — зокрема американські Analog Devices, Texas Instruments, нідерландські Nexperia, німецькі Infenion.

"Виробники всіх цих деталей раніше заявляли, що призупинили постачання своєї продукції РФ. Той самий IT-виробник Infineon зробив це відразу після початку російського вторгнення в Україну, тим самим ускладнивши виробництво біометричних закордонних паспортів. Щоправда, компанія щосили намагається приховати факт обходу західних санкцій: жодна з цих марок не вказана на сайті "Інелсо" серед партнерів", — йдеться у повідомленні.

На яку суму РФ отримала військових деталей

Загалом після початку війни та до грудня "Інелсо" закупило комплектуючих на 8 млн доларів. Рекордсменом з постачання стала фірма Guangzhou Orientir Limited, зареєстрована в Гонконгу і працююча ще з 2009 року. Вона поставила в РФ компонентів більш ніж на 5 млн доларів (у тому числі інтегральні схеми виробників Analog Devices, Texas Instruments).

Китайські компанії щодня поставляють до Росії підсанкційні комплектуючі на десятки тисяч доларів. З початку війни в РФ ввезли чіпів компанії Texas Instruments майже на 200 млн доларів, Analog Devices — приблизно на 170 млн доларів.

Нагадаємо, що президент Китаю Сі Цзіньпін застеріг російського диктатора Володимира Путіна від застосування ядерної зброї в Україні. Путін був дуже розчарований такою пропозицією КНР.

Також ми повідомляли, що міністр фінансів США Джанет Єллен під час свого візиту до Китаю висловить попередження Пекіну про санкції у разі постачання зброї Росії. Також вона займатиметься питанням зв'язків між державами.