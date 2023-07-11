Як Китай в обхід санкцій постачає Росії деталі для військової техніки
Китай регулярно постачає до Росії підсанкційні чіпи та комплектуючі для військової техніки. У РФ їх отримують фірми, які виробляють зброю для армії, і навіть компанії, які перебувають під західними обмеженнями.
Про це повідомляє видання "Полігон".
Китай постачає деталі для військової техніки Росії
Видання зазначає, що спеціальне конструкторське бюро Міноборони РФ через санкції не може безпосередньо закуповувати деталі у "західних партнерів". У ряді контрактів, розміщених на порталі держзакупівель, СКБ показує, що деталі повинні бути обов'язково з Великобританії. Таку фразу "МО" знайшов у контрактах, укладених СКБ із петербурзьким ТОВ "Інелсо", яке спеціалізується на постачанні деталей для техніки та обчислювальних машин.
Компанія існує з 2020-го, але торік її виторг перевищив 1 млрд рублів (чистий прибуток — 134 млн). "Інелсо" уклало як мінімум два контракти з СКБ МО РФ (на 7,2 млн рублів) на постачання комплектуючих.
Як з'ясували ЗМІ, на своєму сайту "Інелсо" вказує, що отримує деталі безпосередньо із заводів-виробників. Але це твердження не відповідає дійсності. Як випливає із митних декларацій, російській компанії активно допомагають китайські партнери. Саме вони постачають у РФ підсанкційні чіпи — зокрема американські Analog Devices, Texas Instruments, нідерландські Nexperia, німецькі Infenion.
"Виробники всіх цих деталей раніше заявляли, що призупинили постачання своєї продукції РФ. Той самий IT-виробник Infineon зробив це відразу після початку російського вторгнення в Україну, тим самим ускладнивши виробництво біометричних закордонних паспортів. Щоправда, компанія щосили намагається приховати факт обходу західних санкцій: жодна з цих марок не вказана на сайті "Інелсо" серед партнерів", — йдеться у повідомленні.
На яку суму РФ отримала військових деталей
Загалом після початку війни та до грудня "Інелсо" закупило комплектуючих на 8 млн доларів. Рекордсменом з постачання стала фірма Guangzhou Orientir Limited, зареєстрована в Гонконгу і працююча ще з 2009 року. Вона поставила в РФ компонентів більш ніж на 5 млн доларів (у тому числі інтегральні схеми виробників Analog Devices, Texas Instruments).
Китайські компанії щодня поставляють до Росії підсанкційні комплектуючі на десятки тисяч доларів. З початку війни в РФ ввезли чіпів компанії Texas Instruments майже на 200 млн доларів, Analog Devices — приблизно на 170 млн доларів.
Нагадаємо, що президент Китаю Сі Цзіньпін застеріг російського диктатора Володимира Путіна від застосування ядерної зброї в Україні. Путін був дуже розчарований такою пропозицією КНР.
Також ми повідомляли, що міністр фінансів США Джанет Єллен під час свого візиту до Китаю висловить попередження Пекіну про санкції у разі постачання зброї Росії. Також вона займатиметься питанням зв'язків між державами.