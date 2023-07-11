Как Китай в обход санкций поставляет России детали для военной техники

Президент КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин. Фото: REUTERS

Китай регулярно поставляет в Россию подсанкционные чипы и комплектующие для военной техники. В РФ их получают фирмы, производящие оружие для армии, а также компании, находящиеся под западными ограничениями.

Об этом сообщает издание "Полигон".

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Издание отмечает, что специальное конструкторское бюро Минобороны РФ из-за санкций не может напрямую закупать детали у "западных партнеров". В ряде контрактов, размещенных на портале госзакупок, СКБ показывает, что детали должны быть обязательно из Великобритании. Такую фразу "МО" нашел в контрактах, заключенных СКБ с петербургским ООО "Инелсо", специализирующимся на поставке деталей для техники и вычислительных машин.

Компания существует с 2020-го, но в прошлом году ее выручка превысила 1 млрд рублей (чистая прибыль - 134 млн). "Инелсо" заключило как минимум два контракта с СКБ МО РФ (на 7,2 млн рублей) на поставку комплектующих.

Как выяснили СМИ, на своем сайте Инелсо указывает, что получает детали непосредственно с заводов-производителей. Но это утверждение не соответствует действительности. Как следует из таможенных деклараций, российской компании активно помогают китайские партнеры. Именно они поставляют в РФ подсанкционные чипы — в частности, американские Analog Devices, Texas Instruments, нидерландские Nexperia, немецкие Infenion.

"Производители всех этих деталей ранее заявляли, что приостановили поставки своей продукции РФ. Тот же IT-производитель Infineon сделал это сразу после начала российского вторжения в Украину, тем самым усложнив производство биометрических загранпаспортов. Правда, компания вовсю пытается скрыть факт обхода западных санкций: ни одна из этих марок не указана на сайте "Инелсо" среди партнеров", — говорится в сообщении.

На какую сумму РФ получила военные детали

В общем, после начала войны и до декабря "Инелсо" закупило комплектующих на 8 млн долларов. Рекордсменом по снабжению стала фирма Guangzhou Orientir Limited, зарегистрированная в Гонконге и работающая еще с 2009 года. Она поставила в РФ компоненты более чем на 5 млн долларов (в том числе интегральные схемы производителей Analog Devices, Texas Instruments).

Китайские компании ежедневно поставляют в Россию подсанкционные комплектующие в десятки тысяч долларов. С начала войны в РФ ввезли чипов компании Texas Instruments почти на 200 млн долларов, Analog Devices – примерно на 170 млн долларов.

Напомним, что президент Китая Си Цзиньпин предостерег российского диктатора Владимира Путина от применения ядерного оружия в Украине. Путин был очень разочарован таким предложением КНР.

Также мы сообщали, что министр финансов США Джанет Йеллен во время своего визита в Китай выразит предупреждение Пекину о санкциях в случае поставки оружия России. Также он будет заниматься вопросом связей между государствами.