​​​​​​​Як із Татарським: російські "військові експерти" отримали по пошті цікаві презенти

На зустрічі із російським "воєнкором" Владиленом Татарським за кілька хвилин до вибуху. Фото: соцмережі

Низка російських діячів отримали по пошті позолочені бюсти, як натяк на те, що з ними станеться те ж, що і з "воєнкором" Владленом Татарським. Втім, у перевірених статуетках вибухівки не виявили.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання "РИА Новости".

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Бюст як натяк

Російський доктор військових наук Костянтин Сівков заявив, що йому прийшла підозріла посилка.

Він повідомив про поштове відправлення поліції, посилку відкривали поліція та вибухотехніки.

У посилці, розповів Сівков, виявився бюст. "Бюст був позолочений так само, як і та статуетка, яку отримав Владлен Татарський", — наголосив російський військовий експерт.

Хто відправляв "подарунки"

За словами Костянтина Сівкова, такі ж посилки з бюстами отримали й інші відомі в контексті війни люди — філософ, кілька "воєнкорів" та військових експертів.

"Називати їхні прізвища я поки не можу через таємниці слідства. Які статуетки надіслали іншим — не знаю, принаймні мені і ще одній людині направили маршала Жукова. В одному бюсті вибухівки не знайшли, а в моєму — поки що невідомо", — зазначив доктор військових наук РФ.

Відправляла ці "презенти", за попередніми даними, одна й та ж людина, імовірно, із Ульяновська.

Нагадаємо, у неділю, 2 квітня, в одному із кафе в Петербурзі (Росія), в якому виступав російський пропагандист Владлен Татарський, пролунав вибух. Вибухівка була закладена у бюст, подарований "воєнкору". Сам Татарський загинув на місці.