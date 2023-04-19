Як із Татарським: російські "військові експерти" отримали по пошті цікаві презенти
Низка російських діячів отримали по пошті позолочені бюсти, як натяк на те, що з ними станеться те ж, що і з "воєнкором" Владленом Татарським. Втім, у перевірених статуетках вибухівки не виявили.
Про це повідомляє російське пропагандистське видання "РИА Новости".
Бюст як натяк
Російський доктор військових наук Костянтин Сівков заявив, що йому прийшла підозріла посилка.
Він повідомив про поштове відправлення поліції, посилку відкривали поліція та вибухотехніки.
У посилці, розповів Сівков, виявився бюст. "Бюст був позолочений так само, як і та статуетка, яку отримав Владлен Татарський", — наголосив російський військовий експерт.
Хто відправляв "подарунки"
За словами Костянтина Сівкова, такі ж посилки з бюстами отримали й інші відомі в контексті війни люди — філософ, кілька "воєнкорів" та військових експертів.
"Називати їхні прізвища я поки не можу через таємниці слідства. Які статуетки надіслали іншим — не знаю, принаймні мені і ще одній людині направили маршала Жукова. В одному бюсті вибухівки не знайшли, а в моєму — поки що невідомо", — зазначив доктор військових наук РФ.
Відправляла ці "презенти", за попередніми даними, одна й та ж людина, імовірно, із Ульяновська.
Нагадаємо, у неділю, 2 квітня, в одному із кафе в Петербурзі (Росія), в якому виступав російський пропагандист Владлен Татарський, пролунав вибух. Вибухівка була закладена у бюст, подарований "воєнкору". Сам Татарський загинув на місці.