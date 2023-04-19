Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow ​​​​​​​Як із Татарським: російські "військові експерти" отримали по пошті цікаві презенти arrow

​​​​​​​Як із Татарським: російські "військові експерти" отримали по пошті цікаві презенти

19 квітня 2023 12:32
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
​​​​​​​Як із Татарським: російські "військові експерти" отримали по пошті цікаві презенти
На зустрічі із російським "воєнкором" Владиленом Татарським за кілька хвилин до вибуху. Фото: соцмережі
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Низка російських діячів отримали по пошті позолочені бюсти, як натяк на те, що з ними станеться те ж, що і з "воєнкором" Владленом Татарським. Втім, у перевірених статуетках вибухівки не виявили.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання "РИА Новости".

Читайте також:

Бюст як натяк

Російський доктор військових наук Костянтин Сівков заявив, що йому прийшла підозріла посилка.

Він повідомив про поштове відправлення поліції, посилку відкривали поліція та вибухотехніки.

У посилці, розповів Сівков, виявився бюст. "Бюст був позолочений так само, як і та статуетка, яку отримав Владлен Татарський", — наголосив російський військовий експерт.

Хто відправляв "подарунки"

За словами Костянтина Сівкова, такі ж посилки з бюстами отримали й інші відомі в контексті війни люди — філософ, кілька "воєнкорів" та військових експертів.

"Називати їхні прізвища я поки не можу через таємниці слідства. Які статуетки надіслали іншим — не знаю, принаймні мені і ще одній людині направили маршала Жукова. В одному бюсті вибухівки не знайшли, а в моєму — поки що невідомо", — зазначив доктор військових наук РФ.

Відправляла ці "презенти", за попередніми даними, одна й та ж людина, імовірно, із Ульяновська.

Нагадаємо, у неділю, 2 квітня, в одному із кафе в Петербурзі (Росія), в якому виступав російський пропагандист Владлен Татарський, пролунав вибух. Вибухівка була закладена у бюст, подарований "воєнкору". Сам Татарський загинув на місці.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

15:55 Хто з чоловіків зможе отримати відстрочку від служби на п'ять років: закон

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB