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Как с Татарским: российские "военные эксперты" получили по почте интересные презенты

19 апреля 2023 12:32
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Как с Татарским: российские "военные эксперты" получили по почте интересные презенты
На встрече с российским военкором Владиленом Татарским за несколько минут до взрыва. Фото: соцсети
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Ряд российских деятелей получили по почте позолоченные бюсты, как намек на то, что с ними произойдет то же, что и с военкором Владленом Татарским. Впрочем, в проверенных статуэтках взрывчатки не обнаружили.

Об этом сообщает российское пропагандистское издание "РИА Новости".

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Бюст как намек

Российский доктор военных наук Константин Сивков заявил, что ему пришла подозрительная посылка.

Он сообщил о почтовом отправлении полиции, посылку открывали полиция и взрывотехники.

В посылке, рассказал Сивков, оказался бюст. "Бюст был позолоченный так же, как и та статуэтка, которую получил Владлен Татарский", — подчеркнул российский военный эксперт.

Кто отправлял "подарки"

По словам Константина Сивкова, такие же посылки с бюстами получили и другие известные в контексте войны люди — философ, несколько военкоров и военных экспертов.

"Называть их фамилии я пока не могу из-за тайн следствия. Какие статуэтки прислали другим — не знаю, по крайней мере, мне и еще одному человеку направили маршала Жукова. В одном бюсте взрывчатки не нашли, а в моем — пока неизвестно", — отметил доктор военных. наук РФ.

Отправлял эти "презенты", по предварительным данным, один и тот же человек, вероятно, из Ульяновска.

Напомним, в воскресенье, 2 апреля, в одном из кафе в Петербурге (Россия), в котором выступал российский пропагандист Владлен Татарский, раздался взрыв. Взрывчатка была заложена в бюст, подаренный "военкору". Сам Татарский погиб на месте.

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