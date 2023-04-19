Как с Татарским: российские "военные эксперты" получили по почте интересные презенты
Ряд российских деятелей получили по почте позолоченные бюсты, как намек на то, что с ними произойдет то же, что и с военкором Владленом Татарским. Впрочем, в проверенных статуэтках взрывчатки не обнаружили.
Об этом сообщает российское пропагандистское издание "РИА Новости".
Бюст как намек
Российский доктор военных наук Константин Сивков заявил, что ему пришла подозрительная посылка.
Он сообщил о почтовом отправлении полиции, посылку открывали полиция и взрывотехники.
В посылке, рассказал Сивков, оказался бюст. "Бюст был позолоченный так же, как и та статуэтка, которую получил Владлен Татарский", — подчеркнул российский военный эксперт.
Кто отправлял "подарки"
По словам Константина Сивкова, такие же посылки с бюстами получили и другие известные в контексте войны люди — философ, несколько военкоров и военных экспертов.
"Называть их фамилии я пока не могу из-за тайн следствия. Какие статуэтки прислали другим — не знаю, по крайней мере, мне и еще одному человеку направили маршала Жукова. В одном бюсте взрывчатки не нашли, а в моем — пока неизвестно", — отметил доктор военных. наук РФ.
Отправлял эти "презенты", по предварительным данным, один и тот же человек, вероятно, из Ульяновска.
Напомним, в воскресенье, 2 апреля, в одном из кафе в Петербурге (Россия), в котором выступал российский пропагандист Владлен Татарский, раздался взрыв. Взрывчатка была заложена в бюст, подаренный "военкору". Сам Татарский погиб на месте.