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Які країни постачають Росії санкційні деталі для літаків: розслідування

13 вересня 2023 08:50
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Які країни постачають Росії санкційні деталі для літаків: розслідування
Російський цивільний літак. Фото: росЗМІ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Держава-агресор Росія купує оригінальні санкційні деталі для своїх літаків Boeing і Airbus. Кремль робить це через Об'єднані Арабські Емірати, Китай та Туреччину.

Про це йдеться у розслідуванні росЗМІ.

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Основу російського авіапарку складають іноземні літаки. Тому в РФ вдалися до так званого паралельного імпорту. Про це свідчать митні дані з березня 2022-го до березня 2023 року.

Згідно з документами, за цей період в країну ввезли оригінальних запчастин для Boeing і Airbus не менше ніж на 18 млрд рублів.

Лідирують в імпорті Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ, понад 9 млрд рублів), Китай (5 млрд руб.) та Туреччина (2 млрд руб.).

Лідером у цьому процесі є дубайська компанія Ats Heavy Equipment & Machinery. За зазначений час вона зробила понад 700 постачань до Росії на 3,9 млрд рублів.

В основному запчастини для Boeing та Airbus дісталися групі "Аерофлот", до якої крім власне "Аерофлоту" входять компанії "Росія" та "Перемога".

Топ-10 постачальників запчастин для літаків
Топ-10 постачальників запчастин для літаків. Фото: росЗМІ

РосЗМІ зазначають, що за іноземними постачальниками авіазапчастин іноді стоять російські бенефіціари. Наприклад, компанія Griffon з ОАЕ належить російським підприємцям Ірині Горохівській та Іллі Рисєву.

Раніше ми повідомляли, росіяни не можуть використовувати частину західних літаків на Камчатці. Вони не можуть літати через відсутність запчастин. 

Нагадаємо, німецький постачальник промислового софту SAP тепер не буде надавати своє програмне забезпечення для російських компаній. Серед цих компаній Відкрите акціонерне товариство "Російські залізниці".

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