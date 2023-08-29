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Літак авіакомпанії РФ не може повернутися з ремонту в Ірані: в чому причина

29 серпня 2023 13:59
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Літак авіакомпанії РФ не може повернутися з ремонту в Ірані: в чому причина
Російський літак Airbus A330. Фото: скриншот з відео Mahan Air
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Авіакомпанія "Аерофлот", яка належить РФ, проводить ремонт свого літака Airbus A330 в Ірані. Проте він не зможе повернутися у небо, як це планувалось раніше.

Про це пише avianews.com.

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Зазначається, що повітряне судно "застрягло" в Ірані, час його повернення було перенесено на пів року. 

Для чого доставили літак до Ірану

Як відомо, літак було доставлено до Тегерану 5 квітня 2023 року, щоб зробити важке технічне обслуговування C-check. Так оглядають літак раз в кілька років.

Проте він не повернеться до Росії у вересні, тому його виліт перенесли на березень 2024 року. 

За словами гендиректора "Аерофлоту" Сергія Олександровського, компанія не задоволена терміном виконання робіт.

Чому технічне обслуговування проводять не в РФ

"Через західні санкції "Аерофлот" більше не може обслуговувати літаки американського виробництва Boeing і європейського виробництва Airbus в офіційних сервіс-центрах. Водночас Іран перебуває під санкціями десятки років. За цей термін місцеві авіатори налагодили канали постачання неофіційних запчастин і навчилися обслуговувати літаки самотужки", — пояснили у матеріалі.

Крім того, у травні авіакомпанія Mahan Air показала, як іранські фахівці займаються обслуговуванням Airbus A330 "Аерофлоту".

Нагадаємо, до Ірану начебто звернулася низка західних та європейських держав з метою купити в країни безпілотники. Відповідну заяву зробив представник Міністерства оборони Ірану бригадний генерал Реза Талаї-Нік.

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