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Самолет авиакомпании РФ не может вернуться с ремонта в Иране: в чем причина

29 августа 2023 13:59
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Самолет авиакомпании РФ не может вернуться с ремонта в Иране: в чем причина
Российский самолет Airbus A330. Фото: скриншот с видео Mahan Air
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Авиакомпания "Аэрофлот", принадлежащая РФ, производит ремонт своего самолета Airbus A330 в Иране. Однако он не сможет вернуться в небо, как это планировалось раньше.

Об этом пишет avianews.com.

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Отмечается, что воздушное судно "застряло" в Иране, время его возвращения было перенесено на полгода.

Зачем доставили самолет в Иран

Как известно, самолет был доставлен в Тегеран 5 апреля 2023 года, чтобы произвести тяжелое техническое обслуживание C-check. Так осматривают самолет раз в несколько лет.

Однако он не вернется в Россию в сентябре, поэтому его вылет был перенесен на март 2024 года.

По словам гендиректора "Аэрофлота" Сергея Александровского, компания не удовлетворена сроком выполнения работ.

Почему техническое обслуживание проводят не в РФ

"Из-за западных санкций "Аэрофлот" больше не может обслуживать самолеты американского производства Boeing и европейского производства Airbus в официальных сервис-центрах. В то же время Иран находится под санкциями десятки лет. За этот срок местные авиаторы наладили каналы поставки неофициальных запчастей и научились обслуживать самолеты", — объяснили в материале.

Кроме того, в мае авиакомпания Mahan Air показала, как иранские специалисты занимаются обслуживанием Airbus A330 "Аэрофлота".

Напомним, к Ирану якобы обратился ряд западных и европейских государств с целью купить у страны беспилотники. Соответствующее заявление сделал представитель Министерства обороны Ирана бригадный генерал Реза Талай-Ник.

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