Іран розробляє надзвукову ракету
Іранські військові вчені отримали технічне ноу-хау для виготовлення крилатої ракети, здатної рухатися на надзвуковій швидкості. Наразі вона на стадії випробувань.
Про це пише TNA.
Що відомо про нову іранську ракету
За інформацією ЗМІ, надзвуковий снаряд нового покоління відкриє нову главу в оборонних технологіях Ірану. Таку ракету вкрай важко перехопити адже її швидкість надзвукова.
Раніше іранські ракети використовували двигун зльоту для запуску та вітчизняний турбореактивний двигун Tolu' — для другого ступеня. Однак нове покоління ракет оснащене повітряно-дихальним двигуном (ПВРД).
ПВРД — різновид повітряно-дихального двигуна, який використовує рух вперед для забору повітря для згоряння, що створює реактивну тягу.
За інформацією з матеріалу TNA, такий двигун працює найбільш ефективно на надзвукових швидкостях близько 3 Махів і може працювати до швидкості 6 Махів.
"Використання ПВРД у морських крилатих ракетах і розробка надзвукових крилатих ракет значно підвищить потужність реагування Ірану в разі будь-якого військового конфлікту та не дасть силам вторгнення продемонструвати своєчасну реакцію", — пише ЗМІ.
Нагадаємо, Іран готується будувати заводи з виробництва БпЛА у Білорусі та РФ.
Також Японія вимагатиме від Ірану припинити постачання зброї до РФ.