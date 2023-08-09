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Іран розробляє надзвукову ракету

9 серпня 2023 15:03
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Валерія Пержун
редактор
Іран розробляє надзвукову ракету
Запуск іранської ракети Fateh-110​. Ілюстративне фото: Defence Express
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Іранські військові вчені отримали технічне ноу-хау для виготовлення крилатої ракети, здатної рухатися на надзвуковій швидкості. Наразі вона на стадії випробувань.

Про це пише TNA.

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За інформацією ЗМІ, надзвуковий снаряд нового покоління відкриє нову главу в оборонних технологіях Ірану. Таку ракету вкрай важко перехопити адже її швидкість надзвукова.

Раніше іранські ракети використовували двигун зльоту для запуску та вітчизняний турбореактивний двигун Tolu' — для другого ступеня. Однак нове покоління ракет оснащене повітряно-дихальним двигуном (ПВРД). 

ПВРД — різновид повітряно-дихального двигуна, який використовує рух вперед для забору повітря для згоряння, що створює реактивну тягу.

За інформацією з матеріалу TNA, такий двигун працює найбільш ефективно на надзвукових швидкостях близько 3 Махів і може працювати до швидкості 6 Махів.

"Використання ПВРД у морських крилатих ракетах і розробка надзвукових крилатих ракет значно підвищить потужність реагування Ірану в разі будь-якого військового конфлікту та не дасть силам вторгнення продемонструвати своєчасну реакцію", — пише ЗМІ.

Нагадаємо, Іран готується будувати заводи з виробництва БпЛА у Білорусі та РФ.

Також Японія вимагатиме від Ірану припинити постачання зброї до РФ.

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