Иран разрабатывает сверхзвуковую ракету

Запуск иранской ракеты Fateh-110. Иллюстративное фото: Defence Express

Иранские военные учёные получили техническое ноу-хау для изготовления крылатой ракеты, способной двигаться на сверхзвуковой скорости. Сейчас она находится на стадии испытаний.

Об этом пишет TNA.

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По информации СМИ, сверхзвуковой снаряд нового поколения откроет новую главу в оборонных технологиях Ирана. Такую ракету крайне трудно перехватить, ведь ее скорость сверхзвуковая.

Ранее иранские ракеты использовали двигатель взлета для запуска и отечественный турбореактивный двигатель Tolu' — для второй ступени. Однако новое поколение ракет оснащено воздушно-дыхательным двигателем (ПВРД).

ПВРД – разновидность воздушно-дыхательного двигателя, использующего движение вперед для забора воздуха для сгорания, создающего реактивную тягу.

По информации из материала TNA, такой двигатель работает наиболее эффективно на сверхзвуковых скоростях около 3 махов и может работать до скорости 6 махов.

"Использование ПВРД в морских крылатых ракетах и разработка сверхзвуковых крылатых ракет значительно повысит мощность реагирования Ирана в случае какого-либо военного конфликта и не даст силам вторжения продемонстрировать своевременную реакцию", — пишет СМИ.

Напомним, Иран готовится строить заводы по производству БПЛА в Беларуси и РФ.

Также Япония потребует от Ирана прекратить поставки оружия в РФ.