Росіяни не можуть використовувати західні літаки на Камчатці через відсутність запчастин

Літак над Камчаткою. Фото: росЗМІ

Росіяни не можуть використовувати частину західних літаків на Камчатці. Вони не можуть літати через відсутність запчастин.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

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"На Камчатці частина західних літаків не може літати через відсутність запчастин", — розповів Єрмак.

За його словами, санкції працюють.

Керівник ОП додав, що їх необхідно посилювати, щоб Росія надовго залишилася неспроможною державою.

Допис Єрмака. Фото: скриншот

Нагадаємо, німецький постачальник промислового софту SAP тепер не буде надавати своє програмне забезпечення для російських компаній. Серед цих компаній Відкрите акціонерне товариство "Російські залізниці".

Також ми писали, що 24 серпня, Сполучені Штати Америки ввели нові санкції проти Росії. Під обмеження потрапили 11 фізичних осіб, а також дитячий табір "Артек".

Додамо, після запровадження санкцій Чехія арештувала активи родини російського олігарха Бориса Обносава. Їх вартість оцінюють у понад 166 мільйонів гривень, з яких найбільша частка належить зятеві Ростиславу Зорікову.