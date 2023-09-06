Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Росіяни не можуть використовувати західні літаки на Камчатці через відсутність запчастин arrow

Росіяни не можуть використовувати західні літаки на Камчатці через відсутність запчастин

6 вересня 2023 14:03
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Росіяни не можуть використовувати західні літаки на Камчатці через відсутність запчастин
Літак над Камчаткою. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Росіяни не можуть використовувати частину західних літаків на Камчатці. Вони не можуть літати через відсутність запчастин. 

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Читайте також:

Відсутність запчастин для літаків у РФ

"На Камчатці частина західних літаків не може літати через відсутність запчастин", — розповів Єрмак.

За його словами, санкції працюють.

Керівник ОП додав, що їх необхідно посилювати, щоб Росія надовго залишилася неспроможною державою.

Допис Єрмака
Допис Єрмака. Фото: скриншот

Нагадаємо, німецький постачальник промислового софту SAP тепер не буде надавати своє програмне забезпечення для російських компаній. Серед цих компаній Відкрите акціонерне товариство "Російські залізниці".

Також ми писали, що 24 серпня, Сполучені Штати Америки ввели нові санкції проти Росії. Під обмеження потрапили 11 фізичних осіб, а також дитячий табір "Артек".

Додамо, після запровадження санкцій Чехія арештувала активи родини російського олігарха Бориса Обносава. Їх вартість оцінюють у понад 166 мільйонів гривень, з яких найбільша частка належить зятеві  Ростиславу Зорікову. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

None

Вартість пального знову зросте: до чого варто підготуватися

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Новина з фото

01:31 В одній з областей України значно посилять мобілізацію: ОВА співпрацюватиме з ТЦК та СП

07:08 ТЦК анульовують відстрочки студентам і аспірантам: що необхідно знати

09:05 В Україні швидко дорожчає долар: курс 25 серпня

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз