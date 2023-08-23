Чехія арештувала активи російського "будівельника ракет" Бориса Обносова

Російський олігарх Борис Обносов. Фото: росЗМІ

Після запровадження санкцій Чехія арештувала активи родини російського олігарха Бориса Обносава. Їх вартість оцінюють у понад 166 мільйонів гривень, з яких найбільша частка належить зятеві Ростиславу Зорікову.

Про це повідомляє видання ČT24.

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Відтак, під арешт потрапила компанія з оренди нерухомості Riomax та 14 квартир, які були оформлені на зятя Ростислава Зорікова. Окрім цього, чеські чиновники заблокували частку Зорікова у місцевій компанії.

"Ми намагаємося забезпечити, щоб на усіх тих, хто пов’язаний з режимом Путіна, активно допомагав йому та отримував вигоду від війни в Україні, ми могли вплинути у такий спосіб", — заявив прем’єр-міністр Петр Фіала.

Санкції проти Обносова

Нагадаємо, Чехія запровадила санкції проти гендиректора російської корпорації "Тактичне ракетне озброєння" Бориса Обносова. Також до списку санкцій увійшли його родичі — дочка Ольга Зорікова та її чоловік Ростислав Зоріков.

Відомо, що підприємство Бориса Обносова займається будівництвом військової техніки, зокрема і ракет, якими країна-терорист Росія обстрілює мирні міста України.

Сім'я Зорікових володіє та користується нерухомістю, а також елітними автомобілями у Чехії. Водночас Ользі Зоріковій належать 20% акцій від підприємства Бориса Обносова.

Також ми писали, що Федеральна рада Швейцарії ухвалила запровадження нових санкцій проти Росії. Заходи вже набули чинності.