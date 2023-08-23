Чехия арестовала активы российского "строителя ракет" Бориса Обносова

Российский олигарх Борис Обносов. Фото: росСМИ

После введения санкций Чехия арестовала активы семьи российского олигарха Бориса Обносава. Их стоимость оценивается более чем в 166 миллионов гривен, из которых наибольшая доля принадлежит зятю — Ростиславу Зорикову.

Об этом сообщает издание ČT24.

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Под арест попала компания по аренде недвижимости Riomax и 14 квартир, которые были оформлены на зятя Ростислава Зорикова. Кроме того, чешские чиновники заблокировали долю Зорикова в местной компании.

"Мы пытаемся обеспечить, чтобы на всех, кто связан с режимом Путина, активно помогал ему и получал выгоду от войны в Украине, мы могли повлиять таким образом", — заявил премьер-министр Петр Фиала.

Санкции против Обносова

Напомним, Чехия ввела санкции против гендиректора российской корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Бориса Обносова. Также в список санкций вошли его родственники — дочь Ольга Зорикова и ее муж Ростислав Зориков.

Известно, что предприятие Бориса Обносова занимается строительством военной техники, в том числе ракет, которыми страна-террорист Россия обстреливает мирные города Украины.

Семья Зориковых владеет и пользуется недвижимостью, а также элитными автомобилями в Чехии. В то время Ольге Зориковой принадлежат 20% акций предприятия Бориса Обносова.

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