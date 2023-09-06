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Россияне не могут использовать западные самолеты на Камчатке из-за отсутствия запчастей

6 сентября 2023 14:03
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Россияне не могут использовать западные самолеты на Камчатке из-за отсутствия запчастей
Самолет над Камчаткой. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Россияне не могут использовать часть западных самолетов на Камчатке. Они не могут летать из-за отсутствия запчастей.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

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"На Камчатке часть западных самолетов не может летать из-за отсутствия запчастей", — рассказал Ермак.

По его словам, санкции действуют.

Руководитель ОП добавил, что их необходимо усиливать, чтобы Россия надолго осталась несостоятельным государством.

Пост Ермака
Пост Ермака. Фото: скриншот

Напомним, немецкий поставщик промышленного софта SAP теперь не будет предоставлять свое программное обеспечение для российских компаний. Среди этих компаний Открытое акционерное общество "Российские железные дороги".

Также мы писали, что 24 августа Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции против России. Под ограничения оказались 11 физических лиц, а также детский лагерь "Артек".

Добавим, что после введения санкций Чехия арестовала активы семьи российского олигарха Бориса Обносава. Их стоимость оценивается более чем в 166 миллионов гривен, из которых наибольшая доля принадлежит зятю Ростиславу Зорикову.

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