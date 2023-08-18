Канада розширила санкції проти РФ: хто увійшов у список

Санкції проти РФ. Фото: google

Канада розширила санкції проти країни-терориста Росії. Зокрема, до списку увійшли 15 росіян та 3 установи, відповідальні за порушення прав людини в РФ.

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ Канади.

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"Канада запроваджує нові санкції проти 15 російських фізичних і 3 юридичних осіб, реагуючи на зростання кількості порушень прав людини й підтримуваного державою насильства, спрямованих проти політичних опонентів й критиків на тлі намагань Росії придушити внутрішнє інакомислення", — йдеться у повідомленні.

Відтак, до санкційного переліку потрапили високопосадовці російського уряду, судової системи та слідчого комітету, а також судді , які причетні до порушення прав людини проти лідерів опозиції. Зокрема, Володимира Кара- Мурзи та Олексія Навального.

"Путінський режим неодноразово демонстрував свою готовність використовувати всі можливі засоби, щоб змусити замовкнути політичних опонентів і критиків і жорстоко придушити внутрішнє інакомислення. Це особливо актуально після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року", — додають у міністерстві.

Згідно з санкціями, їм заборонили в'їзд до Канади, а також заморозили усе майно та кошти на території країни.

Нагадаємо, Чехія запровадила санкції проти гендиректора російської корпорації "Тактичне ракетне озброєння" Бориса Обносова. Також до списку санкцій увійшли його родичі — дочка Ольга Зорікова та її чоловік Ростислав Зоріков.