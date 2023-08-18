Канада расширила санкции против РФ: кто вошел в список

Санкции против РФ. Фото: google

Канада расширила санкции против страны-террориста России. В частности, в список вошли 15 россиян и 3 учреждения, ответственные за нарушение прав человека в РФ.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Канады.

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Санкции Канады против РФ

"Канада вводит новые санкции против 15 российских физических и 3 юридических лиц, реагируя на рост количества нарушений прав человека и поддерживаемого государством насилия, направленных против политических оппонентов и критиков на фоне попыток России подавить внутреннее инакомыслие", — говорится в сообщении.

Следовательно, в санкционный перечень попали высокопоставленные должностные лица российского правительства, судебной системы и следственного комитета, а также судьи, причастные к нарушению прав человека против лидеров оппозиции. В частности, Владимира Кара-Мурзы и Алексея Навального.

"Путинский режим неоднократно демонстрировал свою готовность использовать все возможные средства, чтобы заставить замолчать политических оппонентов и критиков и жестоко подавить внутреннее инакомыслие. Это особенно актуально после полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года", — добавляют в министерстве.

Согласно с санкциями, им запретили въезд в Канаду, а также заморозили все имущество и средства на территории страны.

Напомним, Чехия ввела санкции против гендиректора российской корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Бориса Обносова. Также в список санкций вошли его родственники — дочь Ольга Зорикова и ее муж Ростислав Зориков.