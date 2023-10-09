Які зараз відносини між Україною та Польщею: відповідь Дуди

Президент Польщі Анджей Дуда. Фото: REUTERS/Brendan McDermid

Нещодавно між Україною та Польщею, які з початку повномасштабної війни були союзницями, спалахнула "зернова суперечка". Наразі конфлікт вичерпано.

Про це повідомляє Polsat.

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Розчарування Дуди

За словами президента Польщі Анджея Дуди, він за необхідністю спілкується з президентом України Володимиром Зеленським. Водночас польський президент висловив розчарування тим, що в нашій країні не зосереджують увагу на тому, що транзит українського зерна через Польщу проходить постійно.

"Немає жодного дипломатичного конфлікту", — наголосив Анджей Дуда.

За його словами, досі діють контракти на постачання Україні бронеавтомобілів "Росомаха", САУ "Краб" та "Піорун" і карабінів "Грот".

Нагадаємо, що раніше Анджей Дуда заявив, що слова прем'єр-міністра держави Матеуша Моравецького про припинення військової допомоги Україні через необхідність переозброєння Польщі вирвали з контексту. Перед цим свою версію погіршення відносин між Україною та Польщею прокоментували у Верховній Раді.