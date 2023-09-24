Дуда зробив чергову інтригуючу заяву щодо українського зерна

Президент Польщі Анджей Дуда. Фото: 5 канал

Польща підготувала транзитні коридори, через які Україна зможе експортувати своє зерно країнам, які його потребують. При цьому Варшава залишить у силі свою заборону на експорт.

Про це говориться в заяві президента Польщі Анджея Дуди в ефірі TVP1.

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Дуда вважає правильним рішення про введення заборони на продаж українського зерна й іншої продукції в Польщі.

При цьому він додав, що необхідно зробити все, аби транзит українського зерна був якомога більшим

"Завдяки праці наших фермерів ми самодостатні. Нам не потрібне зерно з України. Їх чудові врожаї під час війни дуже мало дісталися країнам, які їх справді потребували. У Польщі підготували транзитні коридори, завдяки яким українське зерно може проходити через Польщу та експортуватися куди потрібно. Ми намагаємося допомогти Україні й тим країнам, які потребують цієї допомоги", — заявив Дуда.

Нагадаємо, більшість країн ЄС проти продовження заборони на імпорт українського зерна після 15 вересня. Посли 22 з 27 країн-членів ЄС критично або скептично ставляться до цієї ідеї.