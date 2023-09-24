Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Дуда сделал очередное интригующее заявление по поводу украинского зерна arrow

Дуда сделал очередное интригующее заявление по поводу украинского зерна

24 сентября 2023 14:41
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Дуда сделал очередное интригующее заявление по поводу украинского зерна
Президент Польши Анджей Дуда. Фото: 5 канал
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Польша подготовила транзитные коридоры, через которые Украина сможет экспортировать свое зерно странам, нуждающимся в нем. При этом Варшава оставит в силе свой запрет на экспорт.

Об этом говорится в заявлении президента Польши Анджея Дуды в эфире TVP1.

Читайте также:

Польша отказывается от украинского зерна

Дуда считает правильным решение о введении запрета на продажу украинского зерна и другой продукции в Польше.

При этом он добавил, что необходимо сделать все, чтобы транзит украинского зерна был как можно большим.

"Благодаря труду наших фермеров мы самодостаточны. Нам не нужны зерно из Украины. Их замечательные урожаи во время войны очень мало достались странам, которые в них действительно нуждались. В Польше подготовили транзитные коридоры, благодаря которым украинское зерно может проходить через Польшу и экспортироваться куда нужно. Мы пытаемся помочь Украине и тем странам, которые нуждаются в этой помощи", — заявил Дуда.

Напомним, большинство стран ЕС против продления запрета на импорт украинского зерна после 15 сентября. Послы 22 из 27 стран-членов ЕС критично или скептически относятся к этой идее.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

None

Много чего везу: Зеленский рассказал Новини.LIVE о своих впечатлениях от визита в США

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Новость с видео

12:45 Тину Кароль в откровенном платье пристыдили за неудачный образ: "Чего кривлять?"

02:17 Новое ограничение для водителей: когда войдет в действие и кто под него подпадает

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз