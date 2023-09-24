Дуда сделал очередное интригующее заявление по поводу украинского зерна

Президент Польши Анджей Дуда. Фото: 5 канал

Польша подготовила транзитные коридоры, через которые Украина сможет экспортировать свое зерно странам, нуждающимся в нем. При этом Варшава оставит в силе свой запрет на экспорт.

Об этом говорится в заявлении президента Польши Анджея Дуды в эфире TVP1.

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Дуда считает правильным решение о введении запрета на продажу украинского зерна и другой продукции в Польше.

При этом он добавил, что необходимо сделать все, чтобы транзит украинского зерна был как можно большим.

"Благодаря труду наших фермеров мы самодостаточны. Нам не нужны зерно из Украины. Их замечательные урожаи во время войны очень мало достались странам, которые в них действительно нуждались. В Польше подготовили транзитные коридоры, благодаря которым украинское зерно может проходить через Польшу и экспортироваться куда нужно. Мы пытаемся помочь Украине и тем странам, которые нуждаются в этой помощи", — заявил Дуда.

Напомним, большинство стран ЕС против продления запрета на импорт украинского зерна после 15 сентября. Послы 22 из 27 стран-членов ЕС критично или скептически относятся к этой идее.