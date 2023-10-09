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Какие сейчас отношения между Украиной и Польшей: ответ Дуды

9 октября 2023 21:06
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Илья Рябинин
редактор
Какие сейчас отношения между Украиной и Польшей: ответ Дуды
Президент Польши Анджей Дуда. Фото: REUTERS/Brendan McDermid
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Недавно между Украиной и Польшей, которые с начала полномасштабной войны были союзниками, разразился "зерновой спор". В настоящее время конфликт исчерпан.

Об этом сообщает Polsat.

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Разочарование Дуды

По словам президента Польши Анджея Дуды, он по необходимости общается с президентом Украины Владимиром Зеленским. В то же время польский президент выразил разочарование тем, что в нашей стране не сосредотачивается на том, что транзит украинского зерна через Польшу проходит постоянно.

"Нет никакого дипломатического конфликта", — подчеркнул Анджей Дуда.

По его словам, до сих пор действуют контракты на поставку Украине бронеавтомобилей "Росомаха", САУ "Краб" и "Пиорун", а также карабинов "Грот".

Напомним, что ранее Анджей Дуда заявил , что слова премьер-министра государства Матеуша Моравецкого о прекращении военной помощи Украине из-за необходимости перевооружения Польши вырвали из контекста. До этого свою версию ухудшения отношений между Украиной и Польшей прокомментировали в Верховной Раде.

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