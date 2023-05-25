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Японія підняла літаки назустріч російській авіації

25 травня 2023 15:06
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Японія підняла літаки назустріч російській авіації
Японські військові літаки. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Японія підняла в повітря винищувачі назустріч авіації Російській Федерації. Це відбулося над Тихим океаном і Японським морем.

Про це повідомляє SkyNews.

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Токіо підняло в повітря винищувачі після того, як помітило російські військові літаки над Тихим океаном і Японським морем.

Міністерство оборони країни заявляє, що виявило один літак-розвідник Росії Іл-20, який здійснював політ з Охотського моря до Тихого океану в обидва кінці. Там додали, що також зафіксували літак Іл-20, який летів у напрямку вод біля острова Садо, а потім повернув у бік континенту.

Нагадаємо, Японія провела офіційну церемонію передачі Україні близько 100 одиниць військової техніки. Країна має на меті надати обладнання більш широкого військового призначення, ніж попередні поставки касок та захисних костюмів.

Також ми писали, що прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда повідомив позицію всіх учасників G7, а також Глобального Півдня. Він наголосив, що усі держави повинні підтримувати принципи Статуту ООН.

Додамо, на саміті Великої сімки було оголошено про нові потужні санкції проти Росії. Ці санкції запровадили Сполучені Штати Америки та Японія.

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