Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Япония подняла самолеты навстречу российской авиации arrow

Япония подняла самолеты навстречу российской авиации

25 мая 2023 15:06
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Япония подняла самолеты навстречу российской авиации
Японские военные самолеты. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Япония подняла в воздух истребители навстречу авиации Российской Федерации. Это произошло над Тихим океаном и Японским морем.

Об этом сообщает SkyNews.

Читайте также:

Япония подняла свои самолеты

Токио подняло в воздух истребители после того, как заметило российские военные самолеты над Тихим океаном и Японским морем.

Министерство обороны страны заявляет, что обнаружило один самолет-разведчик России Ил-20, который совершал полет из Охотского моря к Тихому океану в оба конца. Там добавили, что также зафиксировали самолет Ил-20, который летел в направлении вод у острова Садо, а затем повернул в сторону континента.

Напомним, Япония провела официальную церемонию передачи Украине около 100 единиц военной техники. Страна стремится предоставить оборудование более широкому военному назначению, чем предыдущие поставки касок и защитных костюмов.

Также мы писали, что премьер-министр Японии Фумио Кисида уведомил позицию всех участников G7, а также Глобального Юга. Он подчеркнул, что все государства должны поддерживать принципы Устава ООН.

Добавим, на саммите Большой семерки было объявлено о новых мощных санкциях против России. Эти санкции были введены Соединенными Штатами Америки и Японией.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

Вадим Столар: Вынужденные переселенцы узнают столицу благодаря нашему проекту "Знакомься: Киев!"

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас