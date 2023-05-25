Япония подняла самолеты навстречу российской авиации

Японские военные самолеты. Фото: росСМИ

Япония подняла в воздух истребители навстречу авиации Российской Федерации. Это произошло над Тихим океаном и Японским морем.

Об этом сообщает SkyNews.

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Токио подняло в воздух истребители после того, как заметило российские военные самолеты над Тихим океаном и Японским морем.

Министерство обороны страны заявляет, что обнаружило один самолет-разведчик России Ил-20, который совершал полет из Охотского моря к Тихому океану в оба конца. Там добавили, что также зафиксировали самолет Ил-20, который летел в направлении вод у острова Садо, а затем повернул в сторону континента.

Напомним, Япония провела официальную церемонию передачи Украине около 100 единиц военной техники. Страна стремится предоставить оборудование более широкому военному назначению, чем предыдущие поставки касок и защитных костюмов.

Также мы писали, что премьер-министр Японии Фумио Кисида уведомил позицию всех участников G7, а также Глобального Юга. Он подчеркнул, что все государства должны поддерживать принципы Устава ООН.

Добавим, на саммите Большой семерки было объявлено о новых мощных санкциях против России. Эти санкции были введены Соединенными Штатами Америки и Японией.