Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Єгипет не хоче передавати зброю для України на прохання США, — ЗМІ arrow

Єгипет не хоче передавати зброю для України на прохання США, — ЗМІ

11 серпня 2023 23:01
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Єгипет не хоче передавати зброю для України на прохання США, — ЗМІ
Президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі. Фото: Sputnik/Alexei Danichev/Pool via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Єгипет відмовляється передавати зброю для України у відповідь на прохання Сполучених Штатів Америки. Йдеться про артилерійські снаряди, протитанкові ракети, системи ППО та стрілецьку зброю.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Читайте також:

Єгипет не передаватиме зброю Україні

Видання пише, що Каїр раніше хотів постачати ракети для Росії, однак через звернення Вашингтона влада відмовилася.

Після цього американські офіційні особи, включаючи міністра оборони США Ллойда Остіна, попросили Єгипет надати Україні зброю, щоб подолати нестачу боєприпасів.

WSJ повідомляє, що Остін у березні особисто попросив про допомогу Україні під час зустрічі з президентом Єгипту Абдул-Фаттахом Халілом Ас-Сісі в Каїрі. Це прохання було проігноровано. З того часу офіційні представники США неодноразово просили Єгипет передати зброю Україні.

Американський чиновник на умовах анонімності розповів, що йдеться про артилерійські снаряди, протитанкові ракети, системи ППО та стрілецьку зброю.

"У розмові з американськими офіційними особами Єгипет не дав однозначної відповіді на цей запит, але єгипетський чиновник у приватному порядку заявив, що Єгипет не планує відправляти зброю", — пише WSJ.

Однак, за словами представника Держдепу США, Єгипет виступає партнером, який працює над досягненням стабільності та міцного миру в Україні.

Нагадаємо, США не бачать ознак того, що Єгипет постачає зброю Росії у війні проти України. Вашингтон вважає Каїр важливим партнером у сфері безпеки.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

None

Головні новини 11 серпня: звільнення "воєнкомів" та обстріл Прикарпаття

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз