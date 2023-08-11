Єгипет не хоче передавати зброю для України на прохання США, — ЗМІ

Президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі. Фото: Sputnik/Alexei Danichev/Pool via REUTERS

Єгипет відмовляється передавати зброю для України у відповідь на прохання Сполучених Штатів Америки. Йдеться про артилерійські снаряди, протитанкові ракети, системи ППО та стрілецьку зброю.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

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Видання пише, що Каїр раніше хотів постачати ракети для Росії, однак через звернення Вашингтона влада відмовилася.

Після цього американські офіційні особи, включаючи міністра оборони США Ллойда Остіна, попросили Єгипет надати Україні зброю, щоб подолати нестачу боєприпасів.

WSJ повідомляє, що Остін у березні особисто попросив про допомогу Україні під час зустрічі з президентом Єгипту Абдул-Фаттахом Халілом Ас-Сісі в Каїрі. Це прохання було проігноровано. З того часу офіційні представники США неодноразово просили Єгипет передати зброю Україні.

Американський чиновник на умовах анонімності розповів, що йдеться про артилерійські снаряди, протитанкові ракети, системи ППО та стрілецьку зброю.

"У розмові з американськими офіційними особами Єгипет не дав однозначної відповіді на цей запит, але єгипетський чиновник у приватному порядку заявив, що Єгипет не планує відправляти зброю", — пише WSJ.

Однак, за словами представника Держдепу США, Єгипет виступає партнером, який працює над досягненням стабільності та міцного миру в Україні.

Нагадаємо, США не бачать ознак того, що Єгипет постачає зброю Росії у війні проти України. Вашингтон вважає Каїр важливим партнером у сфері безпеки.