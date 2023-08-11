Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Египет не хочет передавать оружие для Украины по просьбе США, — СМИ arrow

Египет не хочет передавать оружие для Украины по просьбе США, — СМИ

11 августа 2023 23:01
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Египет не хочет передавать оружие для Украины по просьбе США, — СМИ
Президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси. Фото: Sputnik/Alexei Danichev/Pool via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Египет отказывается передавать оружие для Украины в ответ на просьбу Соединенных Штатов Америки. Речь идет об артиллерийских снарядах, противотанковых ракетах, системах ПВО и стрелковом оружии.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Читайте также:

Египет не будет передавать оружие Украине

Издание пишет, что Каир ранее хотел поставлять ракеты для России, однако из-за обращения Вашингтона власти отказались.

После этого американские официальные лица, включая министра обороны США Ллойда Остина, попросили Египет предоставить Украине оружие, чтобы преодолеть нехватку боеприпасов.

WSJ сообщает, что Остин в марте лично попросил о помощи Украине во время встречи с президентом Египта Абдул-Фаттахом Халилом Ас-Сиси в Каире. Эта просьба была проигнорирована. С этого времени официальные представители США неоднократно просили Египет передать оружие Украине.

Американский чиновник на условиях анонимности рассказал, что речь идет об артиллерийских снарядах, противотанковых ракетах, системах ПВО и стрелковом оружии.

"В разговоре с американскими официальными лицами Египет не дал однозначного ответа на этот запрос, но египетский чиновник в частном порядке заявил, что Египет не планирует отправлять оружие", — пишет WSJ.

Однако, по словам представителя Госдепа США, Египет выступает партнером, работающим над достижением стабильности и крепкого мира в Украине.

Напомним, США не видят признаков того, что Египет поставляет оружие России в войне против Украины. Вашингтон считает Каир важным партнером по безопасности.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

None

Главные новости 11 августа: увольнение "военкомов" и обстрел Прикарпатья

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз