Египет не хочет передавать оружие для Украины по просьбе США, — СМИ

Президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси. Фото: Sputnik/Alexei Danichev/Pool via REUTERS

Египет отказывается передавать оружие для Украины в ответ на просьбу Соединенных Штатов Америки. Речь идет об артиллерийских снарядах, противотанковых ракетах, системах ПВО и стрелковом оружии.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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Издание пишет, что Каир ранее хотел поставлять ракеты для России, однако из-за обращения Вашингтона власти отказались.

После этого американские официальные лица, включая министра обороны США Ллойда Остина, попросили Египет предоставить Украине оружие, чтобы преодолеть нехватку боеприпасов.

WSJ сообщает, что Остин в марте лично попросил о помощи Украине во время встречи с президентом Египта Абдул-Фаттахом Халилом Ас-Сиси в Каире. Эта просьба была проигнорирована. С этого времени официальные представители США неоднократно просили Египет передать оружие Украине.

Американский чиновник на условиях анонимности рассказал, что речь идет об артиллерийских снарядах, противотанковых ракетах, системах ПВО и стрелковом оружии.

"В разговоре с американскими официальными лицами Египет не дал однозначного ответа на этот запрос, но египетский чиновник в частном порядке заявил, что Египет не планирует отправлять оружие", — пишет WSJ.

Однако, по словам представителя Госдепа США, Египет выступает партнером, работающим над достижением стабильности и крепкого мира в Украине.

Напомним, США не видят признаков того, что Египет поставляет оружие России в войне против Украины. Вашингтон считает Каир важным партнером по безопасности.