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Єрмак розповів про нові санкції проти РФ від відомих світових компаній

14 серпня 2023 17:44
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Єрмак розповів про нові санкції проти РФ від відомих світових компаній
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У понеділок, 14 серпня, низка світових відомих компаній ввела санкції проти Росії. Це зробили компанії Mercedes-Benz і BMW, Microsoft та Google.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак

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За словами Єрмака, Mercedes-Benz і BMW відключили російських дилерів від свого програмного забезпечення. 

Microsoft з жовтня не продовжуватиме ліцензії на програмне забезпечення російським компаніям. 90% корпоративних клієнтів у РФ все ще використовують продукти Microsoft.

А компанія Google почала блокувати корпоративні сервіси Google Workspace підсанкційним компаніям з РФ. Жодної пошти, жодного електронного документообігу через Google Docs. 

"Група Макфола-Єрмака пропонувала ці кроки нашим партнерам. Росія має перетворитися на відсталий уламок цивілізації", — підкреслив Єрмак. 

скріншот

Нагадаємо, 11 серпня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти чотирьох російських олігархів. Під обмеження також потрапив Російський союз промисловців та підприємців.

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