Єрмак розповів про нові санкції проти РФ від відомих світових компаній
У понеділок, 14 серпня, низка світових відомих компаній ввела санкції проти Росії. Це зробили компанії Mercedes-Benz і BMW, Microsoft та Google.
Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.
Санкції проти РФ
За словами Єрмака, Mercedes-Benz і BMW відключили російських дилерів від свого програмного забезпечення.
Microsoft з жовтня не продовжуватиме ліцензії на програмне забезпечення російським компаніям. 90% корпоративних клієнтів у РФ все ще використовують продукти Microsoft.
А компанія Google почала блокувати корпоративні сервіси Google Workspace підсанкційним компаніям з РФ. Жодної пошти, жодного електронного документообігу через Google Docs.
"Група Макфола-Єрмака пропонувала ці кроки нашим партнерам. Росія має перетворитися на відсталий уламок цивілізації", — підкреслив Єрмак.
Нагадаємо, 11 серпня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти чотирьох російських олігархів. Під обмеження також потрапив Російський союз промисловців та підприємців.