Єрмак розповів про нові санкції проти РФ від відомих світових компаній

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Фото: ОП

У понеділок, 14 серпня, низка світових відомих компаній ввела санкції проти Росії. Це зробили компанії Mercedes-Benz і BMW, Microsoft та Google.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Читайте також:

Санкції проти РФ

За словами Єрмака, Mercedes-Benz і BMW відключили російських дилерів від свого програмного забезпечення.

Microsoft з жовтня не продовжуватиме ліцензії на програмне забезпечення російським компаніям. 90% корпоративних клієнтів у РФ все ще використовують продукти Microsoft.

А компанія Google почала блокувати корпоративні сервіси Google Workspace підсанкційним компаніям з РФ. Жодної пошти, жодного електронного документообігу через Google Docs.

"Група Макфола-Єрмака пропонувала ці кроки нашим партнерам. Росія має перетворитися на відсталий уламок цивілізації", — підкреслив Єрмак.

Нагадаємо, 11 серпня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти чотирьох російських олігархів. Під обмеження також потрапив Російський союз промисловців та підприємців.