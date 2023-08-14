Ермак рассказал о новых санкциях против РФ от известных мировых компаний

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Фото: ОП

В понедельник, 14 августа, ряд известных мировых компаний ввел санкции против России. Это сделали компании Mercedes-Benz и BMW, Microsoft и Google.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

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По словам Ермака, Mercedes-Benz и BMW отключили российские дилеры от своего программного обеспечения.

Microsoft с октября не будет продлевать лицензию на программное обеспечение российским компаниям. 90% корпоративных клиентов в РФ все еще используют продукты Microsoft.

А компания Google начала блокировать корпоративные сервисы Google Workspace подсанкционным компаниям из РФ. Никакой почты, никакого электронного документооборота через Google Docs.

"Группа Макфола-Ермака предлагала эти шаги нашим партнерам. Россия должна превратиться в отсталый обломок цивилизации", — подчеркнул Ермак.

Напомним, 11 августа Министерство финансов США ввело санкции против четырех российских олигархов. Под ограничения также подвергся Российский союз промышленников и предпринимателей.