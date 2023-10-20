ЄС починає узгоджувати деталі 12 пакету санкцій проти Росії

Європарламент у Страсбурзі. Фото: EPA

Між Єврокомісією і країнами ЄС невдовзі почнуться консультації щодо деталей 12-го пакета санкцій проти Росії. Очікується, що цей процес завершиться у листопаді чи грудні.

Про це повідомив журналіст Рікард Йозвяк.

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За словами кореспондента Радіо Свобода, консультації між Єврокомісією та країнами ЄС мають початися цими вихідними.

Домовленості розраховують досягнути у листопаді, але більш ймовірно, що це станеться у грудні.

Скріншот повідомлення Йозвяка. Фото: Twitter Рікардо Йозвяка

Посилення санкцій

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба раніше висловив побажання, щоб у цей пакет включив заходи проти обходу існуючих санкцій, а також нові санкції проти російського оборонпрому.

Також у проєкті можуть бути анонсовані раніше обмеження на торгівлю російськими алмазами, які планують запровадити держави "Групи семи", і нові кроки для боротьби з обходом санкцій через треті країни.

Деякі країни ЄС пропонують посилити санкції проти російського скрапленого газу та ІТ-послуг, а також накласти обмеження на ядерний сектор РФ.

У ЗМІ припускають, що ЄС спробує схвалити пропозицію використовувати прибутки, отримані від заморожених активів Центрального банку Росії, для допомоги у відбудові України.

Нагадаємо, міністерство фінансів США 18 жовтня, запровадило санкції проти бойовиків ХАМАС. Причиною для цього став напад терористів на Ізраїль.