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ЄС починає узгоджувати деталі 12 пакету санкцій проти Росії

20 жовтня 2023 13:50
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
ЄС починає узгоджувати деталі 12 пакету санкцій проти Росії
Європарламент у Страсбурзі. Фото: EPA
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Між Єврокомісією і країнами ЄС невдовзі почнуться консультації щодо деталей 12-го пакета санкцій проти Росії. Очікується, що цей процес завершиться у листопаді чи грудні.

Про це повідомив журналіст Рікард Йозвяк.

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За словами кореспондента Радіо Свобода, консультації між Єврокомісією та країнами ЄС мають початися цими вихідними.

Домовленості розраховують досягнути у листопаді, але більш ймовірно, що це станеться у грудні.

Скріншот повідомлення
Скріншот повідомлення Йозвяка. Фото: Twitter Рікардо Йозвяка

Посилення санкцій

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба раніше висловив побажання, щоб у цей пакет включив заходи проти обходу існуючих санкцій, а також нові санкції проти російського оборонпрому. 

Також у проєкті можуть бути анонсовані раніше обмеження на торгівлю російськими алмазами, які планують запровадити держави "Групи семи", і нові кроки для боротьби з обходом санкцій через треті країни. 

Деякі країни ЄС пропонують посилити санкції проти російського скрапленого газу та ІТ-послуг, а також накласти обмеження на ядерний сектор РФ.

У ЗМІ припускають, що ЄС спробує схвалити пропозицію використовувати прибутки, отримані від заморожених активів Центрального банку Росії, для допомоги у відбудові України.

Нагадаємо, міністерство фінансів США 18 жовтня, запровадило санкції проти бойовиків ХАМАС. Причиною для цього став напад терористів на Ізраїль.

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