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ЕС начинает согласовывать детали 12 пакета санкций против России

20 октября 2023 13:50
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
ЕС начинает согласовывать детали 12 пакета санкций против России
Европарламент в Страсбурге. Фото: EPA/UPG
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Между Еврокомиссией и странами ЕС вскоре начнутся консультации по деталям 12-го пакета санкций против России. Ожидается, что этот процесс завершится в ноябре или в декабре.

Об этом сообщил журналист Рикард Йозвяк.

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По словам корреспондента Радио Свобода, консультации между Еврокомиссией и странами ЕС должны начаться в эти выходные.

Договоренностей рассчитывают достичь в ноябре, но более вероятно, что это произойдет в декабре.

Скриншот сообщения
Скриншот сообщения Йозвяка. Фото: Twitter Рикардо Йозвяка

Ужесточение санкций

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее выразил пожелание, чтобы в этот пакет включил меры против обхода существующих санкций, а также новые санкции против российского оборонпрома.

Также в проекте могут быть анонсированы ранее ограничения на торговлю российскими алмазами, которые планируют ввести государства "Группы семи", и новые шаги по борьбе с обходом санкций через третьи страны.

Некоторые страны ЕС предлагают ужесточить санкции против российского газа и ИТ-услуг, а также наложить ограничения на ядерный сектор РФ.

В СМИ предполагают, что ЕС попытается одобрить предложение использовать прибыль, полученную от замороженных активов Центрального банка России, для помощи в восстановлении Украины.

Напомним, министерство финансов США 18 октября, ввело санкции против боевиков ХАМАС. Причиной этого стало нападение террористов на Израиль.

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