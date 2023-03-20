ЄС пообіцяв Туреччині та Сирії 7 млрд євро на подолання наслідків землетрусів

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн

Європейський Союз організував донорську конференцію, на якій учасники пообіцяли виділити загальну суму сім мільярдів євро на допомогу Туреччині та Сирії після руйнівних землетрусів, що сталися в лютому. Конференція "Разом для народів Туреччини та Сирії" була організована спільно президентом Єврокомісії та прем'єр-міністром Швеції, а в ній взяли участь понад 60 делегацій із держав-членів ЄС та їхніх партнерів.

Про це повідомляє Європейська комісія за підсумками конференції.

Гроші на ліквідацію наслідків землетрусів

Усього було виділено 7 мільярдів євро на допомогу постраждалим внаслідок землетрусів. Більшість коштів, у розмірі 6,05 мільярда євро, буде направлено у вигляді грантів і кредитів на допомогу Туреччині, а 950 мільйонів євро, що залишилися, — у вигляді грантів для Сирії.

Європейська комісія виділить один мільярд євро із загальної суми на допомогу постраждалим. Більша частина коштів було виділено ЄС та його державами-членами.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що конференція стала важливим кроком у міжнародній солідарності та підтримці людей, які постраждали від землетрусів у Туреччині та Сирії. Ці кошти нададуть величезну допомогу у подоланні наслідків цього стихійного лиха та пом'якшенні страждань постраждалих.

"Сьогодні дуже гарний день для міжнародної солідарності. Разом із нашими партнерами ми зібрали 7 мільярдів євро на підтримку людей у Туреччині та Сирії після руйнівних землетрусів", — наголосила фон дер Ляйєн, зазначивши, що більша частина суми внесли ЄС та держави-члени.

Нагадаємо, що в турецьких провінціях Шанліурфа та Адіяман, які постраждали від землетрусу, внаслідок значних опадів зійшли селеві потоки. Внаслідок катастрофи є загиблі та люди, які зникли.