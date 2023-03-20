ЕС пообещал Турции и Сирии 7 млрд евро на преодоление последствий землетрясений

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Европейский Союз организовал донорскую конференцию, на которой участники пообещали выделить общую сумму в семь миллиардов евро на помощь Турции и Сирии после разрушительных землетрясений, произошедших в феврале. Конференция "Вместе для народов Турции и Сирии" была организована совместно президентом Еврокомиссии и премьер-министром Швеции, а в ней приняли участие более 60 делегаций из государств-членов ЕС и их партнеров.

Об этом сообщает Европейская комиссия по итогам конференции.

Деньги на ликвидацию последствий землетрясений

Всего было выделено 7 миллиардов евро на помощь пострадавшим в результате землетрясений. Большинство средств, в размере 6,05 миллиарда евро, будут направлены в виде грантов и кредитов на помощь Турции, а оставшиеся 950 миллионов евро — в виде грантов для Сирии.

Европейская комиссия выделит один миллиард евро из общей суммы на помощь пострадавшим. Более половины средств были выделены ЕС и его государствами-членами.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что конференция стала важным шагом в международной солидарности и поддержке людей, пострадавших от землетрясений в Турции и Сирии. Эти средства окажут огромную помощь в преодолении последствий этого стихийного бедствия и смягчении страданий пострадавших.

"Сегодня очень хороший день для международной солидарности. Вместе с нашими партнерами мы собрали 7 миллиардов евро на поддержку людей в Турции и Сирии после разрушительных землетрясений", — подчеркнула фон дер Ляйен, отметив, что более половины суммы внесли ЕС и государства-члены.

Напомним, что в турецких провинциях Шанлиурфа и Адияман, пострадавших от землетрясения, в результате значительных осадков сошли селевые потоки. В результате катастрофы есть погибшие и люди, которые исчезли.