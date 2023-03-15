В турецких провинциях, пострадавших от землетрясения, сошли селевые потоки: есть погибшие

Селевые потоки в Турции

В турецких провинциях Шанлиурфа и Адияман, пострадавших от землетрясения, в результате значительных осадков сошли селевые потоки. В результате катастрофы есть погибшие и люди, которые исчезли.

Об этом сообщает CNN Türk.

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В отдельных районах провинций селевые массы затопили улицы и первые этажи зданий.

Селевые потоки затягивали автомобили вместе с пассажирами и спасателями, пытавшимися им помочь.

Известно, что в результате потоков погибли пять человек и девять — исчезли.

Улицы отдельных населенных пунктов превратились в реки.

Метеорологи также предупредили об осадках в регионах вблизи Мраморного, Средиземного и Черного морей, в центральной части страны, а также на востоке.

Напомним, ежедневно в Турции фиксируют новые цифры по количеству погибших в результате серии мощных землетрясений. По последней информации в стране погибли уже более 48,4 тысячи человек.

Ранее мы писали, что ущерб от землетрясений в Турции оценивается в 80 миллиардов долларов. Известно, что полиция Турции уже арестовала 188 человек, отвечающих за разрушенные постройки во время землетрясений.

Добавим, в Турции метеорологи призвали жителей юга, запада и центральной части страны к осторожности из-за сильных порывов ветра, ураганы, ливня, штормы на море.