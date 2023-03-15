У турецьких провінціях, що постраждали від землетрусу, зійшли селеві потоки: є загиблі

Селеві потоки у Туреччині

У турецьких провінціях Шанлиурфа та Адияман, що постраждали від землетрусу, внаслідок значних опадів зійшли селеві потоки. Внаслідок катастрофи є загиблі та люди, які зникли.

Про це повідомляє CNN Türk.

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В окремих районах провінцій селеві маси затопили вулиці та перші поверхи будівель.

Селеві потоки затягували автомобілі разом із пасажирами та рятувальників, які намагалися їм допомогти.

Наразі відомо, що внаслідок потоків загинули п'ять людей та дев'ятеро — зникли.

Вулиці окремих населених пунктів перетворилися на річки.

Метеорологи також попередили про опади в регіонах поблизу Мармурового, Середземного та Чорного морів, у центральній частині країни, а також на сході.

Нагадаємо, щодня у Туреччині фіксують нові цифри щодо кількості загиблих внаслідок серії потужних землетрусів. За останньою інформацією в країні загинули вже більш як 48,4 тисячі людей.

Раніше ми писали, що збитки від землетрусів у Туреччині оцінюються у 80 мільярдів доларів. Відомо, що поліція Туреччини вже заарештувала 188 осіб, які відповідають за зруйновані будівлі під час землетрусів.

Додамо, у Туреччині метеорологи закликали мешканців півдня, заходу та центральної частини країни до обережності через сильні пориви вітру, урагани, зливи, шторми на морі.