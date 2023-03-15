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У турецьких провінціях, що постраждали від землетрусу, зійшли селеві потоки: є загиблі

15 березня 2023 11:30
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Селеві потоки у Туреччині
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У турецьких провінціях Шанлиурфа та Адияман, що постраждали від землетрусу, внаслідок значних опадів зійшли селеві потоки. Внаслідок катастрофи є загиблі та люди, які зникли.

Про це повідомляє CNN Türk.

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Деталі

В окремих районах провінцій селеві маси затопили вулиці та перші поверхи будівель.

Селеві потоки затягували автомобілі разом із пасажирами та рятувальників, які намагалися їм допомогти. 

Селевые потоки в Турции

Наразі відомо, що внаслідок потоків загинули п'ять людей та дев'ятеро — зникли.

Вулиці окремих населених пунктів перетворилися на річки.

Селевые потоки в Турции

Селевые потоки в Турции

Метеорологи також попередили про опади в регіонах поблизу Мармурового, Середземного та Чорного морів, у центральній частині країни, а також на сході.

Нагадаємо, щодня у Туреччині фіксують нові цифри щодо кількості загиблих внаслідок серії потужних землетрусів. За останньою інформацією в країні загинули вже більш як 48,4 тисячі людей.

Раніше ми писали, що збитки від землетрусів у Туреччині оцінюються у 80 мільярдів доларів. Відомо, що поліція Туреччини вже заарештувала 188 осіб, які відповідають за зруйновані будівлі під час землетрусів.

Додамо, у Туреччині метеорологи закликали мешканців півдня, заходу та центральної частини країни до обережності через сильні пориви вітру, урагани, зливи, шторми на морі.

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